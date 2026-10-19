Elsinore, il film con Andrew Scott racconta la storia vera di Ian Charleson e il suo ultimo, indimenticabile Amleto

Pubblicazione: 19 ottobre alle 12:12

Ci sono interpretazioni che vanno oltre la semplice prova d'attore e diventano un viaggio nella fragilità, nel coraggio e nella forza dell'essere umano. È il caso di Elsinore, il nuovo film diretto da Simon Stone e presentato alla Festa del Cinema di Roma 2026, che vede Andrew Scott nei panni di Ian Charleson, l'attore scozzese diventato celebre con Momenti di gloria. Una storia vera, intensa e dolorosa, che intreccia teatro, malattia e passione artistica e che sta già attirando l'attenzione in vista della prossima stagione dei premi cinematografici.

Al centro del film c'è una domanda destinata a lasciare il segno: quanto può essere potente l'arte quando la vita sembra arrivare al capolinea? È da questo interrogativo che prende forma un raccontoma anche a chi cerca storie autentiche di resilienza e dignità. Siamo a Londra, nel 1989. Ian Charleson è un interprete di talento, conosciuto dal pubblico internazionale grazie al film Momenti di gloria, vincitore di quattro premi Oscar nel 1982.

Quando gli viene offerta l'opportunità di interpretare Amleto al National Theatre, sostituendo Daniel Day-Lewis, si trova davanti a una delle sfide più importanti della sua carriera. C'è però una realtà che rende tutto più difficile: Charleson è gravemente malato di AIDS. Il suo corpo sta progressivamente perdendo le forze, ma la passione per il teatro rimane intatta. L'attore sceglie di affrontare il ruolo fino in fondo, trasformando le rappresentazioni del capolavoro shakespeariano in una straordinaria testimonianza di determinazione.

La sua vicenda personale assume così un significato universale. Amleto riflette sulla vita, sulla morte e sul senso dell'esistenza, mentre l'uomo che gli dà voce combatte una battaglia reale contro il tempo. Il palcoscenico diventa uno spazio in cui continuare a essere se stessi, senza lasciare che la malattia cancelli l'identità dell'artista. A interpretare Charleson è Andrew Scott, attore britannico apprezzato per la sua versatilità e già protagonista della serie Ripley. In Elsinore è chiamato a confrontarsi con un personaggio complesso, capace di alternare ironia, vulnerabilità e una determinazione quasi ostinata.

La sfida non consiste soltanto nel rappresentare gli effetti della malattia, ma soprattutto nel restituire la vitalità di un uomo che non vuole essere definito dalla propria sofferenza. È proprio questo equilibrio a rendere la performance di Scott una delle più osservate della stagione cinematografica. Al suo fianco c'è Olivia Colman, che interpreta la dottoressa Margaret Johnson, figura fondamentale nel percorso di Charleson. Il cast comprendeche mette al centro il rapporto tra l'artista, le persone che gli sono vicine e una comunità chiamata a confrontarsi con la paura e il pregiudizio.

Dopo l'attenzione ottenuta al Festival di Toronto, dove ha conquistato l'International People's Choice Award, Elsinore si presenta come uno dei titoli da seguire in vista della stagione dei premi. La prova di Andrew Scott è già al centro delle discussioni sulle possibili candidature agli Oscar 2027, anche se ogni previsione resta da confermare. Il confronto con interpreti del calibro di Tom Cruise contribuisce ad alimentare le aspettative, ma il film di Simon Stone punta soprattutto sulla forza della propria storia e sulla capacità del protagonista di trasformare un'esperienza personale in un racconto universale.

Prodotto anche dall'italiano Andrea Occhipinti e distribuito da Lucky Red, Elsinore unisce cinema d'autore e racconto biografico, affrontando un tema delicato senza rinunciare all'energia e all'ironia del suo protagonista. La distribuzione italiana è annunciata per il 28 gennaio 2027. L'appuntamento in sala sarà l'occasione per riscoprire la vicenda di Ian Charleson e una delle sue interpretazioni più memorabili: un Amleto in cui il confine tra finzione e realtà si assottiglia fino a trasformare il teatro in un atto di coraggio.

ConE mentre Hollywood prepara la sua prossima stagione dei premi, il film ricorda che alcune interpretazioni non si limitano a raccontare la morte: celebrano la vita, fino all'ultimo sipario.