Elsinore, il film con Andrew Scott racconta la storia vera di Ian Charleson e il suo ultimo, indimenticabile Amleto
Elsinore, il film di Simon Stone con Andrew Scott e Olivia Colman presentato al Festival del Cinema di Roma, racconta la storia vera di Ian Charleson e la sua ultima sfida sul palcoscenico.
Ci sono interpretazioni che vanno oltre la semplice prova d'attore e diventano un viaggio nella fragilità, nel coraggio e nella forza dell'essere umano. È il caso di Elsinore, il nuovo film diretto da Simon Stone e presentato alla Festa del Cinema di Roma 2026, che vede Andrew Scott nei panni di Ian Charleson, l'attore scozzese diventato celebre con Momenti di gloria. Una storia vera, intensa e dolorosa, che intreccia teatro, malattia e passione artistica e che sta già attirando l'attenzione in vista della prossima stagione dei premi cinematografici.
Quando gli viene offerta l'opportunità di interpretare Amleto al National Theatre, sostituendo Daniel Day-Lewis, si trova davanti a una delle sfide più importanti della sua carriera. C'è però una realtà che rende tutto più difficile: Charleson è gravemente malato di AIDS. Il suo corpo sta progressivamente perdendo le forze, ma la passione per il teatro rimane intatta. L'attore sceglie di affrontare il ruolo fino in fondo, trasformando le rappresentazioni del capolavoro shakespeariano in una straordinaria testimonianza di determinazione.
La sua vicenda personale assume così un significato universale. Amleto riflette sulla vita, sulla morte e sul senso dell'esistenza, mentre l'uomo che gli dà voce combatte una battaglia reale contro il tempo. Il palcoscenico diventa uno spazio in cui continuare a essere se stessi, senza lasciare che la malattia cancelli l'identità dell'artista. A interpretare Charleson è Andrew Scott, attore britannico apprezzato per la sua versatilità e già protagonista della serie Ripley. In Elsinore è chiamato a confrontarsi con un personaggio complesso, capace di alternare ironia, vulnerabilità e una determinazione quasi ostinata.
Dopo l'attenzione ottenuta al Festival di Toronto, dove ha conquistato l'International People's Choice Award, Elsinore si presenta come uno dei titoli da seguire in vista della stagione dei premi. La prova di Andrew Scott è già al centro delle discussioni sulle possibili candidature agli Oscar 2027, anche se ogni previsione resta da confermare. Il confronto con interpreti del calibro di Tom Cruise contribuisce ad alimentare le aspettative, ma il film di Simon Stone punta soprattutto sulla forza della propria storia e sulla capacità del protagonista di trasformare un'esperienza personale in un racconto universale.
Prodotto anche dall'italiano Andrea Occhipinti e distribuito da Lucky Red, Elsinore unisce cinema d'autore e racconto biografico, affrontando un tema delicato senza rinunciare all'energia e all'ironia del suo protagonista. La distribuzione italiana è annunciata per il 28 gennaio 2027. L'appuntamento in sala sarà l'occasione per riscoprire la vicenda di Ian Charleson e una delle sue interpretazioni più memorabili: un Amleto in cui il confine tra finzione e realtà si assottiglia fino a trasformare il teatro in un atto di coraggio.