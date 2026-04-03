Emergenza radioattiva 2 si farà? Cosa sappiamo sulla serie Netflix

Pubblicazione: 03 aprile alle 19:00

Per capire perché Emergenza radioattiva funziona così bene, bisogna prima capire quanto sia assurda e terribile la storia che racconta — e quanto sia, allo stesso tempo, completamente vera. Era il 13 settembre 1987 quando due raccoglitori di rottami, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, fecero irruzione nell'Instituto Goiano de Radioterapia di Goiânia, in Brasile, una clinica privata che aveva chiuso i battenti due anni prima trasferendosi in una sede più moderna. Nell'edificio abbandonato, lasciato praticamente incustodito, trovarono un macchinario medico — il Cesapan F-3000, un'unità di teleterapia degli anni Cinquanta — e decisero di smontarlo per rivenderne i pezzi. All'interno c'era una capsula contenente Cesio-137, un isotopo radioattivo usato nelle terapie oncologiche. I due non riconobbero il simbolo del trifoglio nero su fondo giallo che segnalava il pericolo, e portarono il cilindro a casa.

La polvere blu e la catena di contaminazioni

Devair Alves Ferreira, il rigattiere a cui i due vendettero il macchinario per una manciata di dollari, riuscì ad aprire la capsula con un cacciavite e vide qualcosa che lo lasciò senza parole: una polvere blu fosforescente che brillava nel buio, come se fosse animata da qualche proprietà soprannaturale. Convinto di aver trovato qualcosa di magico o prezioso, la mostrò alla famiglia, agli amici, ai vicini. Ne distribuì piccoli granelli. La figlia di sei anni di suo fratello Ivo se la spalmò sul viso e ne ingerì una parte, affascinata dal colore. La bambina, Leide das Neves Ferreira, morì settimane dopo, a sei anni, per i danni delle radiazioni — fu una delle quattro vittime accertate del disastro. Gli effetti sulla pelle e sugli organi iniziarono a manifestarsi nel giro di pochi giorni su decine di persone, ma nessun medico capiva da cosa fossero causati: nausea, vomito, ustioni, perdita di capelli, gonfiore alle mani. Uno dei due ladri originali perse un braccio intero per amputazione.

La scoperta e la risposta delle autorità

Fu la moglie di Devair, Maria Gabriela Ferreira, a intuire per prima il legame tra la capsula e le malattie. Il 28 settembre, quindici giorni dopo il furto, portò i resti della capsula alle autorità sanitarie in un sacchetto di plastica, trasportandola in autobus attraverso la città. Le analisi confermarono livelli di radioattività tali da provocare la più grande operazione di bonifica della storia brasiliana: 112.000 persone sottoposte a controlli, quartieri evacuati, case e palazzi demoliti perché troppo contaminati per qualsiasi bonifica ordinaria, oltre 3.500 metri cubi di rifiuti radioattivi raccolti e stoccati. L'incidente fu classificato al livello 5 della scala INES dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica — lo stesso livello dell'incidente di Three Mile Island, uno sotto Chernobyl. Era tutto partito da una clinica abbandonata, da una guardia di sicurezza che quella sera non c'era, e da due uomini che cercavano qualcosa da rivendere.

© Netflix - Emergenza Radioattiva

La serie, il successo e la questione del sequel

La miniserie brasiliana Emergenza radioattiva (Emergência Radioativa), diretta da Gustavo Lipsztein, è uscita su Netflix il 18 marzo 2026 con cinque episodi da circa un'ora ciascuno. La produzione segue la dinamica del disastro attraverso il punto di vista incrociato dei personaggi coinvolti: le famiglie contaminate (rielaborate in figure composite come Antonia e Celeste), i medici e i fisici nucleari che cercano di capire cosa stia accadendo, e le autorità politiche e sanitarie travolte da una crisi che nessuno aveva previsto — o voluto prevedere. Il paragone con Chernobyl, la serie HBO del 2019, è stato immediato: stessa struttura di disastro invisibile, stessa tensione tra burocrazia e scienza, stesso horror lento che nasce non dall'esplosione ma dalla noncuranza. L'8,2 su IMDb e il posizionamento stabile nelle Top 10 in Italia e in Brasile confermano che il progetto ha trovato un pubblico ampio e fedele, costruito soprattutto attraverso il passaparola.

Ci sarà una seconda stagione?

Al momento, Netflix non ha annunciato Emergenza radioattiva 2. La serie è stata presentata come miniserie autoconclusiva, e il finale chiude tutti i principali archi narrativi — morti, bonifiche, processi — senza lasciare cliffhanger aperti in modo esplicito. La fedeltà storica dell'operazione è solida: il furto della capsula, la diffusione della polvere blu, le quattro vittime, i 249 contaminati, i 112.000 controlli sanitari e la classificazione INES di grado 5 sono tutti elementi riportati con precisione, anche se la serie gira a San Paolo invece che nella reale Goiânia, e alcuni personaggi sono costruzioni composite. Il successo commerciale, però, lascia spiragli aperti. Una possibile seconda stagione potrebbe esplorare le conseguenze a lungo termine sulle sopravvissute — molte delle quali hanno sviluppato tumori e patologie degenerative negli anni seguenti —, i processi per omicidio colposo a carico dei medici dell'istituto, o le analogie con altri incidenti radiologici brasiliani meno noti. Per ora si aspetta una decisione ufficiale da parte della piattaforma: il materiale storico ci sarebbe, il pubblico anche.