Emile Hirsch ricorda la "folle" richiesta di ingrassare "45 chili" per interpretare John Belushi: "Il regista? Uno stupido"

Nel 2013, Emile Hirsch era stato scelto per interpretare John Belushi in un biopic sul grande attore. Il progetto non si è mai concretizzato per mancanza di finanziamenti, ma emerge ora un retroscena sulla sua pre-produzione.

Ero un po' combattuto [sulla scelta di firmare per la parte]. A un certo punto ho avuto una conversazione con il regista, che parlava della necessità di aumentare di peso. Volete sapere quanto era stupido questo tizio? Mi ha detto: “Prendi peso e poi faremo il film”. E io ho risposto: "Ingrasso e poi facciamo il film? Che ne dici di mettere prima in cantiere il film e poi parlare di ingrassare?”. Sarei stato il più grande babbeo dell'universo a ingrassare 45 chili [inutilmente]. Il regista era un bravo ragazzo, ma era una proposta folle. [Belushi] probabilmente pesava circa 100 chili.

Ospite del podcast di THR , l'attore di Into the Wild ha infatti rivelato:

Il regista di cui ha parlato l'attore dovrebbe essere Steve Conrad, sceneggiatore di I sogni segreti di Walter Mitty.

Vi ricordiamo che Belushi sarà interpretato sul grande schermo dall'attore Matt Wood in Saturday Night, film di Jason Reitman sulla nascita dell'iconico programma televisivo in uscita a ottobre nelle sale statunitensi (guarda il trailer).