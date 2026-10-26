Emily Osment e Montana Jordan, dietro i baci di Young Sheldon c’era un problema che nessuno aveva previsto

Pubblicazione: 26 ottobre alle 12:10

Sul set di Young Sheldon, anche una semplice scena di baci può nascondere qualche difficoltà. Lo sa bene Emily Osment, che ha interpretato Mandy McAllister nella sitcom, diventando l’interesse amoroso di Georgie Cooper, interpretato da Montana Jordan. L’attrice ha raccontato di essersi sentita a disagio durante le prime riprese romantiche con il collega, allora appena diciottenne, mentre lei aveva già 30 anni. Una differenza d’età che l’ha spinta a chiedere un coordinatore dell’intimità, una figura professionale incaricata di tutelare il benessere degli attori durante le scene che prevedono contatto fisico.

: "Era un bambino! Un bambino con una triglia", ha raccontato, riferendosi all’acconciatura sfoggiata da Jordan. Per questo si è rivolta al produttore Tim Marx,. Non è stato possibile organizzare il suo intervento immediatamente, ma, quando il rapporto tra i personaggi è diventato più intenso. Per Osment, la sua presenza ha reso il lavoro più semplice e ha permesso anche al collega di sentirsi maggiormente tutelato.e di voler garantire anche a lui questa possibilità.

A riconoscere le mancanze iniziali della produzione è stato il regista Alex Reid, che ha ammesso di aver sottovalutato la questione proprio perché la sitcom non prevedeva scene di sesso. Ripensando alle prime riprese, ha ricordato una fotografia dei due attori seduti in macchina, intenti a guardare in direzioni opposte. Osment gli avrebbe confermato quanto fosse stato imbarazzante per entrambi baciarsi quando ancora non si conoscevano bene. Reid ha chiarito che il disagio non dipendeva soltanto dall’assenza di un coordinatore, ma anche dalla difficoltà di girare scene romantiche con una persona incontrata da poco. Il co-creatore Steve Molaro ha riconosciuto che l’attrice aveva tutto il diritto di avanzare quella richiesta, precisando che, alla fine, si era sentita a proprio agio anche senza un professionista presente in ogni occasione.

Con il tempo, il rapporto professionale tra Osment e Jordan si è consolidato, l’attrice è diventata una presenza regolare nella sesta stagione e ha continuato a interpretare Mandy fino alla conclusione di Young Sheldon, nel 2024. Oggi i due sono protagonisti dello spin-off Georgie & Mandy's First Marriage, che segue la vita della coppia dopo gli eventi della serie originale. La testimonianza di Osment riporta l’attenzione su un aspetto importante della produzione televisiva, anche quando una scena non è esplicita, il consenso, la comunicazione e la possibilità di lavorare in un ambiente rispettoso restano fondamentali.