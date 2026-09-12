Emma era pronta a salire sul palco, ma il concerto viene fermato all’ultimo momento: “Sono scioccata”

Pubblicazione: 12 settembre alle 09:30

Emma Marrone avrebbe dovuto chiudere la sua estate live davanti al pubblico di Milano, ma quando mancava ormai pochissimo all'apertura dei cancelli è arrivato lo stop. Il concerto previsto mercoledì 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro è stato annullato dopo il parere negativo della Commissione Provinciale di Vigilanza, che ha ritenuto non ci fossero le condizioni necessarie per garantire lo svolgimento dello spettacolo in sicurezza a causa del maltempo previsto sulla città.

Una decisione arrivata praticamente all'ultimo momento. Il palco era pronto e fino alleerano andati avanti normalmente, ma proprio a quell'ora la Commissione ha comunicato il. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Emma, apparsa sui social visibilmente sorpresa dalla notizia. “La Commissione di vigilanza mi ha appena comunicato che per le previste condizioni meteorologiche avverse il concerto verrà annullato”,. Poi ha ammesso di essere rimasta spiazzata: “Io sono abbastanza scioccata, però davanti a questa comunicazione purtroppo devo alzare le mani perché la subisco quanto voi”.

Emma ha però voluto chiarire immediatamente un punto: la decisione non dipendeva da lei e, nonostante la delusione, davanti a una questione di sicurezza non c'era spazio per forzature. “Il concerto si farà. Mi dispiace con tutto il cuore ma non dipende da me, la sicurezza è la cosa più importante”, ha assicurato. E infatti l'attesa per conoscere il destino dello show è durata poco. Il concerto non è stato cancellato definitivamente, ma riprogrammato per martedì 15 settembre, sempre all'Ippodromo SNAI San Siro.

I biglietti acquistati per il 9 settembre resteranno validi per la nuova data, senza necessità di sostituzione. Chi invece non potrà partecipare potrà richiedere il rimborso entro le 18 del 14 settembre attraverso le modalità indicate dagli organizzatori e dai circuiti di vendita. Lo stop pesa anche perché quello di Milano non doveva essere un concerto qualsiasi. Emma aveva immaginato la serata come una sorta di grande album dei ricordi da sfogliare insieme al pubblico, ripercorrendo quindici anni di carriera attraverso le canzoni che hanno segnato il suo percorso.

Tra gli ospiti annunciati, mentre sul palco erano attesi diversi musicisti che accompagnano da tempo la cantante nei suoi live. Laè che Emma aveva trascorso buona parte della giornata cercando di esorcizzare proprio il rischio pioggia. Sui social aveva condiviso primacon gli stivali completamente infangati e poi una scena di Ragazzo di campagna consotto il temporale. L'ironia, questa volta, non è bastata. Eha dovuto fare i conti con più di uno stop.

Anche Levante è stata costretta a rinunciare al concerto previsto al Parco della Musica, in seguito alla decisione del Comune di chiudere i parchi per le condizioni meteorologiche e per i possibili rischi legati alla presenza degli alberi. Ma per Emma è soltanto un rinvio. Dopo lo choc di una comunicazione arrivata quando sembrava ormai tutto pronto, l'appuntamento con Milano è stato semplicemente spostato di qualche giorno. Il palco è lo stesso, i biglietti restano validi e anche l'obiettivo non cambia: chiudere l'estate live festeggiando insieme al pubblico quei quindici anni di musica che il maltempo, almeno per una sera, ha costretto ad aspettare.