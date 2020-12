è stata di recente ospite del The Tonight Show with Jimmy Fallon e ha parlato di quella volta che, dopo la sua interpretazione in, si ritrovò ai Golden Globes con sua madre.

Ecco il racconto dell’attrice:

Andammo ai Golden Globes, era davvero molto emozionante. Portai mia madre con me e ci sedemmo vicino ad Angelina Jolie e Brad Pitt. Pensammo: “Tra tutte le persone possibili, proprio loro!”. Mia mamma non beve alcol ma quella sera sorseggiò un po’ di champagne, cosa che non si rivelò il massimo, anche se si stava divertendo tantissimo. Iniziò a chiedere ad Angeline Jolie cose come: “Hai figli?” e io pensavo: “Sei pazza!”. Lo sapeva benissimo! Ma voleva comunque fare un po’ di conversazione del tipo: “Oh, quanti anni hanno? Come si chiamano?”. Sapeva tutto, ma [Angelina e Brad] sono stati gentilissimi.

Ricordiamo che Emma Stone, se le voci si riveleranno vere, tornerà a interpretare Gwen Stacy in Spider-Man 3 di Jon Watts, le cui riprese si terranno fino all’anno prossimo.

Fonte: Cinemablend