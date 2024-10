Emma Stone si è rasata a zero per Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos

Pubblicazione: 07 ottobre alle 09:52

Emma Stone ha deciso di rinnovare il suo connubio artistico con Yorgos Lanthimos, intitolato Bugonia, mettendosi in gioco ancora una volta.

L'attrice ha infatti acconsentito a rasarsi a zero per questioni narrative, e nello specifico per una scena che richiama il film da cui è tratto Bugonia, il coreanodel 2003, in cui il protagonista viene rapito e rasato a zero.

Bugonia, allo stesso modo, seguirà le vicende di due giovani ossessionati dalle teorie del complotto che rapiscono l'amministratrice delegata di una grande azienda, convinti che sia un’aliena intenzionata a distruggere il pianeta Terra. Stone è stata invitata da Lanthimos a interpretare proprio la figura in questione.

Nonostante la produzione abbia cercato di mantenere a lungo il segreto, l'attrice di recente è stata paparazzata indossando un berretto che lascia decisamente poco all'immaginazione, mentre in occasione di un recente evento (la proiezione di A Real Pain al NYFF) ha invece indossato una parrucca.

A differenza degli ultimi film di Lanthimos, non sarà Searchlight a distribuire Bugonia negli Stati Uniti, ma Focus Features, etichetta indie di Universal Pictures, che distribuirà la pellicola nel resto del mondo.