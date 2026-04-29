Emma Stone torna alla commedia romantica dopo gli Oscar: ecco con chi reciterà nel nuovo film

Pubblicazione: 29 aprile alle 12:35

Emma Stone sta per tornare alle sue radici cinematografiche. L'attrice premio Oscar, che negli ultimi anni ha esplorato territori più sperimentali con il regista Yorgos Lanthimos, ha chiuso un accordo per recitare in The Catch, una commedia romantica prodotta da Universal Pictures che arriverà nelle sale il 21 maggio 2027. Al suo fianco ci sarà Chris Pine, in quello che promette di essere un ritorno trionfale al genere che ha definito le carriere di entrambi.

La notizia arriva in un momento particolare per, reduce dalla, l'ultimo capitolo della sua collaborazione con. Con questa nomination, l'attrice è entrata nella storia come la seconda persona più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo, e la donna più giovane in assoluto. Prima di lei,aveva ottenuto, mentre il record assoluto appartiene a Walt Disney, che lo raggiunse a 34 anni.

Le commedie romantiche non sono territorio inesplorato per Stone ed anzi rappresentano il DNA della sua carriera. La La Land le è valso l'Oscar come migliore attrice protagonista nel 2017, ma anche Easy A, Crazy, Stupid, Love e Aloha hanno dimostrato la sua capacità di dominare il genere con carisma e timing comico impeccabile. Dopo anni passati a esplorare i territori onirici e disturbanti di Povere Creature e Kinds of Kindness, questo ritorno alla leggerezza sembra quasi una dichiarazione d'intenti.

emma stone la la land, fonte: 01 Distribution

Chris Pine non è da meno quando si parla di rom-com. L'attore ha alle spalle titoli come Il diario della principessa 2, Just My Luck, Blind Dating e This Means War. Negli ultimi anni, anche lui ha sperimentato con progetti meno mainstream, incluso il suo debutto alla regia con Poolman. L'accoppiata con Stone rappresenta quindi un doppio ritorno a casa per due star che hanno dimostrato di saper fare ridere e commuovere in egual misura.

Dietro la macchina da presa ci saràe regista con un curriculum solido nella televisione, in particolare per il suo lavoro su Saturday Night Live. La sceneggiatura più recente porta la firma di, autrice della serie Hacks, e Travis Helwig, mentre lo script originale era stato scritto da Patrick Kang e Michael Levin. Al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama, ma secondo alcune indiscrezioni Stone, convinta proprio dalla

Il progetto nasce nell'ambito dell'accordo di first-look siglato nel 2024 tra Universal Pictures e Fruit Tree, la casa di produzione fondata da Stone e McCary. La label ha già prodotto titoli di peso come Povere Creature, I Saw the TV Glow, A Real Pain e Bugonia, dimostrando un occhio attento sia per il cinema d'autore che per progetti più accessibili. A produrre ci saranno anche Shawn Levy e Dan Levine attraverso la loro 21 Laps, società particolarmente attiva in questo periodo.

Chris Pine in Star Trek, fonte: Paramount

Per Emma Stone, The Catch rappresenta anche un momento di riflessione sulla propria carriera. Dopo aver dimostrato di poter interpretare personaggi complessi e stratificati in film autoriali, il ritorno alla commedia romantica non è una resa o un passo indietro, ma piuttosto la conferma che il vero talento sta nella versatilità. E se c'è una cosa che Stone ha sempre dimostrato, è proprio la capacità di muoversi con disinvoltura tra registri diversi, mantenendo sempre quella freschezza e quell'autenticità che l'hanno resa una delle attrici più amate della sua generazione.