Encanto 2: arrivano tante novità sul possibile sequel Disney

Sono passati cinque anni da quando Encanto ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, eppure la febbre per un possibile sequel non accenna a diminuire. Il film Disney del 2021, che racconta la storia della famiglia Madrigal e della giovane Mirabel, l'unica senza poteri magici in una casa incantata, ha frantumato record al botteghino e si è consolidato come uno dei capitoli più amati nella storia recente dello studio di animazione.

Una scena di Encanto, fonte: Walt Disney Animation Studios

insieme a Jared Bush e Charise Castro Smith,in occasione di un evento stampa per l'uscita home video di Zootropolis 2, offrendo ai fan una prospettiva più chiara sul futuro della famiglia Madrigal.per chi sogna di rivedere Mirabel, Isabela, Luisa e l'amato Bruno sul grande schermo. Come ha spiegato Howard,intenso, e la strategia di sovrapposizione dei progetti diventa fondamentale quando registi e crew lavorano contemporaneamente su più pellicole.





C'è un aspetto quasi ironico nella genesi di Encanto che il regista ha voluto evidenziare: realizzare un film su una dozzina di persone confinate insieme in una casa, proprio mentre il mondo intero era chiuso in quarantena a causa della pandemia di COVID-19, ha assunto un significato particolare. Quel contesto ha reso il lavoro ancora più significativo per tutti i coinvolti, creando una connessione profonda tra la narrazione sullo schermo e la realtà vissuta dal team produttivo.



Ed è proprio questo uno dei motivi per cui Howard ha espresso il desiderio di vedere un eventuale sequel di Encanto arrivare nelle sale in un periodo diverso, libero dal peso della pandemia e dalle restrizioni che hanno caratterizzato l'uscita originale. Il regista ha manifestato un "amore profondo, profondissimo" per questo universo narrativo, lasciando intendere che la porta per un ritorno nel mondo magico della famiglia Madrigal è tutt'altro che chiusa.



La questione rimane quindi aperta, sospesa tra il desiderio creativo del team produttivo, le aspettative del pubblico e le complesse logistiche della produzione di film d'animazione di alto livello. Quello che appare certo è che l'amore per Encanto non è svanito con il passare del tempo, e che i suoi creatori mantengono un legame profondo con quel mondo e quei personaggi.