Energia contagiosa e intrattenimento unico: oggi in TV, il cult del 1984 che ha cambiato la commedia per sempre

Pubblicazione: 07 giugno alle 11:48

C'era una volta, nel 1984, un'idea semplice, ma rivoluzionaria: cosa succederebbe se le porte della polizia si spalancassero davvero a tutti, senza più requisiti fisici o mentali da rispettare? Da questa premessa nacque Scuola di polizia, diretto da Hugh Wilson, una commedia che avrebbe ridefinito i canoni del genere e si sarebbe trasformata in un fenomeno culturale capace di attraversare generazioni. L'appuntamento in TV è per oggi, in prima serata sul canale 27, alle ore 21.10.



Al centro della storia c'è Carey Mahoney, interpretato da Steve Guttenberg, un giovane carismatico costretto ad arruolarsi per evitare la prigione. Mahoney diventa rapidamente il leader naturale di questo gruppo di outsider, ciascuno con una peculiarità che lo rende indimenticabile. C'è Moses Hightower, il gigante buono interpretato da Bubba Smith, capace di sollevare un'auto a mani nude. C'è Larvelle Jones, portato sullo schermo dall'incredibile Michael Winslow, un vero virtuoso nell'imitazione di qualsiasi suono immaginabile, dalle sirene ai motori. E poi la timida Laverne Hooks di Marion Ramsey, l'entusiasta delle armi Eugene Tackleberry di David Graf, e la bella Karen Thompson interpretata da una giovane Kim Cattrall, anni prima del suo ruolo iconico in Sex and the City.



A fare da contraltare a questi personaggi stravaganti ci sono le figure autoritarie dell'accademia. Il comandante Eric Lassard di George Gaynes, un uomo bonario ma un po' distratto, e soprattutto il tenente Thaddeus Harris, interpretato magistralmente da G.W. Bailey: l'antagonista per eccellenza, integerrimo e burbero, determinato a far fallire le nuove reclute che considera inadatte al servizio. La forza di Scuola di polizia risiede nella sua capacità di bilanciare comicità fisica e caratterizzazione dei personaggi. Ogni cadetto porta con sé un universo comico autonomo, rendendo il film un caleidoscopio di gag e situazioni che spaziano dal slapstick più puro alla satira sociale.

Ma il cuore del film batte su un messaggio più profondo di quanto l'apparente leggerezza possa suggerire. Quando una rivolta mette a ferro e fuoco la città, sono proprio questi poliziotti improbabili a scendere in campo, dimostrando che il valore non si misura con i parametri tradizionali. La diversità, come il film sembra suggerire, non è un ostacolo ma una risorsa, e chi viene considerato inadeguato può rivelarsi prezioso nel momento del bisogno. Il successo al botteghino fu clamoroso e totalmente inaspettato. Scuola di polizia incassò oltre 150 milioni di dollari a livello mondiale, un risultato straordinario per una commedia a budget medio. Ma fu l'impatto culturale a rivelarsi ancora più significativo.

, le loro battute divennero parte del linguaggio quotidiano, le gag vennero imitate e replicate. La macchina produttiva non si fece attendere.. Alcuni di questi film mantennero la qualità dell'originale, altri meno, ma tutti contribuirono a consolidare un franchise che sembrava inesauribile. La formula venne declinata in contesti diversi:, passando per incursioni a Miami Beach e formazione di nuove reclute.che tentò di replicare la magia del film originale. Scuola di polizia era diventato un vero e proprio universo narrativo, capace di adattarsi a diverse piattaforme e linguaggi., politicamente scorretta secondo i parametri odierni,