Enrico Mentana, gaffe in diretta al TgLa7: quel lapsus che fa pensare a Mediaset

Pubblicazione: 16 ottobre alle 11:32

Enrico Mentana conosce bene le regole della diretta e sa quanto basti una parola fuori posto per diventare il protagonista involontario della serata. Questa volta, però, a finire sotto i riflettori non è stata una notizia politica né uno scontro tra ospiti, ma una semplice presentazione televisiva. Il 15 ottobre, durante il TgLa7, il direttore ha commesso un lapsus che non è passato inosservato: annunciando il programma di Corrado Formigli, ha pronunciato il titolo Passaparola al posto di Piazzapulita.

Una confusione durata pochi istanti. Del resto, Passaparola è il celebre quiz associato a, destinato a tornare in televisione con. Due trasmissioni completamente diverse, dunque, accomunate per qualche secondo soltanto da un nome pronunciato nel momento sbagliato.

L'episodio, preso isolatamente, avrebbe potuto esaurirsi con una risata. A renderlo particolarmente interessante è stato, invece, il contesto nel quale è avvenuto: da mesi si discute del futuro professionale di Mentana, del suo rapporto con Urbano Cairo e delle possibili alternative qualora la sua esperienza alla guida del telegiornale dovesse concludersi.

Il direttore non ha lasciato che l'errore rimanesse senza spiegazioni. Tornato in onda dopo la pubblicità, ha ripreso l'argomento con il suo consueto stile provocatorio, riconoscendo lo scambio di nomi e chiedendo scusa a Formigli. Ma la parte più interessante del chiarimento è arrivata quando ha anticipato, con evidente ironia, le interpretazioni che un simile episodio avrebbe potuto generare.

"Ora prima di vedere se ci sono notizie dell'ultima mi hanno detto che per un lapsus ho chiamato Piazzapulita ‘Passaparola'. Il programma di Formigli non merita questo lapsus, me ne scuso, ovviamente diranno che l'ho fatto apposta o che è una cosa freudiana perché voglio passare a Mediaset, ma sono tutte stupidaggini. Mi scuso, ovviamente, per il lapsus."

La scena racconta molto del personaggio televisivo. Mentana è un professionista abituato a gestire ritmi serrati, breaking news e collegamenti delicati,le interpretazioni costruite intorno alle sue parole. In questo caso, anziché ignorare l'errore o tentare di minimizzarlo, lo ha trasformato in un'occasione per prendere in giro la macchina delle indiscrezioni.Naturalmente, la battuta non dimostra nulla sulle sue future scelte.

Per comprendere la risonanza dell'accaduto bisogna guardare alla lunga permanenza del giornalista alla guida del TgLa7 e alle indiscrezioni sul suo rapporto contrattuale con l'emittente. Mentana è una delle figure più famose dell'informazione televisiva italiana e, nel corso degli anni, ha contribuito a definire l'identità del telegiornale, soprattutto attraverso le dirette dedicate agli appuntamenti elettorali e ai principali eventi politici. Il suo percorso professionale è legato anche a Mediaset, dove nel 1992 fu tra i protagonisti della nascita del Tg5, diventandone il primo direttore. Un'esperienza importante, conclusasi nel 2004 con la sua uscita dall'azienda. Il successivo approdo a La7, nel 2010, ha segnato una nuova fase della sua carriera, consolidando il rapporto con un pubblico interessato all'approfondimento politico e all'informazione in tempo reale.

Ecco perché l'eventualità di un ritorno a Cologno Monzese viene periodicamente riproposta. Il passato di Mentana a Mediaset offre un elemento concreto sul quale costruire le ipotesi, ma non costituisce una prova di trattative in corso. Le indiscrezioni sul futuro del direttore devono quindi essere distinte dalle decisioni ufficiali, che dipendono dagli accordi tra il giornalista e l'editore. Anche Urbano Cairo ha più volte manifestato pubblicamente la propria stima nei confronti di Mentana, sottolineando tuttavia che la prosecuzione di una collaborazione richiede la volontà di entrambe le parti. Una posizione che lascia spazio a diverse interpretazioni, senza equivalere a un annuncio di rottura.