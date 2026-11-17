Pubblicazione: 17 novembre alle 12:47

Enrico Mentana, dopo aver infiammato il dibattito televisivo con un recente sfogo social contro i retroscenisti, sembra ormai a un passo dal definire la prossima tappa della sua carriera. Nonostante l'intento del direttore del Tg La7 fosse quello di spegnere le voci incontrollate sul suo avvenire professionale, gli indizi disseminati tra le righe hanno finito per restringere il campo, proiettandolo con sempre maggiore insistenza verso Sky.

Analizzando le pedine del mercato televisivo, la scelta del giornalista procede per naturale esclusione. Le ipotesi di un ritornosi tratta di esperienze professionali già vissute ampiamente in passato, prive oggi di nuovi stimoli creativi o editoriali. A giocarsi la partita finale restano così due realtà inedite per il conduttore

Proprio quest'ultima esercita il fascino maggiore grazie a un modello produttivo unico nel panorama italiano: un ecosistema ibrido capace di unire la pay tv, l'informazione continua di Sky TG24 e l'ampia platea generalista del canale in chiaro TV8. Un palcoscenico ideale per inaugurare una nuova fase professionale senza rinunciare alla centralità nel racconto dell'attualità. Secondo le ricostruzioni riportate da Fanpage.it, la tabella di marcia per il cambio di casacca sarebbe già delineata. L'addio ufficiale alla scrivania del telegiornale di La7 è fissato per il prossimo 23 dicembre, giorno della sua ultima conduzione.

L'idea sarebbe quella di sfruttare proprio quella vetrina in diretta per comunicare al pubblico la sua nuova destinazione, chiudendo un ciclo storico durato oltre quindici anni e inaugurandone istantaneamente uno nuovo. L'approdo a Sky consentirebbe a Mentana di farsi trovare pronto per la grande stagione politica alle porte: l'obiettivo è trasferire le sue celebri maratone televisive su una nuova piattaforma proprio nel cuore dell'anno elettorale.

Prima della firma definitiva, tuttavia, resta da superare un passaggio contrattuale tutt'altro che secondario: ilche lega il giornalista a La7. Questo vincolo impedisce di fatto a un professionista di operare in diretta competizione con l'azienda uscente per un determinato periodo di tempo. Per permettere a Mentana di tornare immediatamente in video sul fronte dell'informazione politianticipatamente l'accordo.

La palla passa quindi all'editore Urbano Cairo: sebbene non sembri intenzionato a ostacolare il percorso del direttore che ha segnato la storia della sua rete, fino a quando non verrà formalizzata l'intesa economica tra le parti la partita resta ancora aperta.