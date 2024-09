E.R.: George Clooney e Julianna Margulies si scrivono ancora usando i nomi di Doug e Carol

Pubblicazione: 23 settembre alle 14:08

Julianna Margulies ha svelato che, nonostante siano passati 30 anni dal debutto del medical drama E.R. - Medici in prima linea sugli schermi, le sue conversazioni con George Clooney hanno sempre un legame con i personaggi che hanno interpretato sul piccolo schermo.

Alla fine doveva sempre essere la coppia Carol e Doug. Io e George, ancora oggi, firmiamo le nostre e-mail personali che ci inviamo scrivendo 'Con affetto, 'Carol' o 'Doug''.

Durante un evento organizzato dalla Television Academy in occasione dell'anniversario dello show, l'attrice ha ricordato:

Nella serie E.R. - Medici in prima linea, l'infermiera Carol Hathaway e il pediatra Doug Ross hanno una relazione molto complicata e, nella quinta stagione, il medico se ne va dall'ospedale a causa di alcune azioni considerate poco etiche. Nel finale della sesta stagione, tuttavia, i due personaggi si ritrovano.

Il produttore John Wells era determinato a mantenere il segreto, al punto da non inserire la scena negli script usati per il tavolo di lettura. Julianna ha raccontato che, non essendoci un addio a Carol, è rimasta sconvolta e ha dovuto rifugiarsi nella sua roulotte sul set, dove è stata raggiunta proprio da Wells che le ha anticipato come la storia di Carol avrebbe avuto un epilogo perfetto, ma che doveva rimanere segreto fino al momento giusto.

Carol parte così con destinazione Seattle per trovare Doug, ritrovandolo per caso. Julianna ha aggiunto:

Mi ricordo che mia madre mi ha detto che era rimasta così sconvolta perché tutti sapevano che George non era più nello show. Mia madre ha detto che aveva urlato, e penso quella fosse la reazione di molte persone. Era il giusto finale per loro perché Carol e Doug erano destinati a stare insieme.

I personaggi sono poi apparsi nel 2009 in occasione dell'episodio Old Times.