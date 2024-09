Eric Roberts chiede scusa alla sorella Julia: "Ho detto cose stupide"

Eric Roberts ha chiesto scusa alla sorella Julia tra le pagine della sua autobiografia intitolata Runaway Train.

Se non fosse stato per me non ci sarebbe stata Julia Roberts e nemmeno Emma Roberts come celebrità, come attrici, e ne sono davvero orgoglioso. E sono così orgoglioso che tutti sappiano che sono stato il primo, perché lo sono stato di gran lunga. Sono stato il primo ad avere delle nomination ai Golden Globe e agli Oscar, quindi ne sono orgoglioso.