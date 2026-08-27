Eros Ramazzotti operato alle corde vocali, concerti cancellati: come sta il cantante

Pubblicazione: 27 agosto alle 09:51

Eros Ramazzotti ha dovuto premere il tasto pausa sulla sua carriera internazionale. Il cantante romano, icona della musica italiana nel mondo, ha annunciato attraverso le sue stories su Instagram che dovrà posticipare l'intera tournée americana e latinoamericana prevista per l'autunno del 2026. La causa è un intervento chirurgico alle corde vocali che, sebbene riuscito, richiede un periodo di riabilitazione incompatibile con i tempi stretti delle prove e della partenza per il tour.





Eros Ramazzotti a Sanremo, fonte: YouTube

"L'intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato",. Parole che tranquillizzano sulla, ma che anticipano anche una notizia difficile da digerire per migliaia di fan oltreoceano. Il medico che lo segue ha infatti imposto un programma di riabilitazione serrato chetra pochi mesi.

Il Una Storia Importante World Tour avrebbe dovuto prendere il via da Toronto il 16 ottobre 2026, toccando alcune delle città più importanti del Nord America. Boston, New York, Chicago, Miami e Los Angeles erano tutte in calendario, tappe fondamentali per un artista che ha costruito parte della sua fortuna proprio nel mercato americano. Dopo la tranche statunitense e canadese, il tour avrebbe attraversato l'America Latina con concerti in Messico, Colombia, Cile e Brasile, paesi dove la musica italiana gode di un seguito straordinario e dove Ramazzotti è considerato una vera e propria leggenda.

"Tuttavia, il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in Usa, Canada e America Latina, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027. Ci incontreremo più forti e uniti di prima. LOVE". - Eros Ramazzotti su Instagram

Non è la prima volta che un grande nome della musica italiana si trova costretto a riorganizzare il calendario internazionale per motivi di salute. Il riferimento al caso di Claudio Baglioni, che aveva affrontato situazioni simili in passato, rende evidente quanto la voce sia uno strumento delicato e prezioso per chi vive di musica. Le corde vocali sono sottoposte a stress continui durante i tour mondiali, tra prove estenuanti, concerti ravvicinati e viaggi che attraversano fusi orari e climi diversi.





, che ha fatto della sua voce calda e riconoscibile uno dei marchi distintivi della canzone italiana nel mondo,. La riabilitazione post-operatoria delle corde vocali richiede riposo assoluto, esercizi specifici di logopedia e un recupero graduale che non può essere accelerato senza rischiare danni permanenti. Quello che si può fare è soloe tanto riposo,