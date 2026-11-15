Eugenia Roccella si commuove a Storia al bivio: il ricordo del marito Luigi, disperso in barca per oltre un mese

Pubblicazione: 15 novembre alle 11:56

Un'assenza che vivo ogni minuto. Con queste parole cariche di dolore e amore, Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha ricordato il marito Luigi Cavallari durante la sua partecipazione a Storie al bivio weekend, il programma condotto da Monica Setta su Rai2. Un momento di rara intimità per una figura pubblica che ha scelto di aprire il proprio cuore a pochi mesi dalla tragedia che ha segnato la sua vita.





Luigi Cavallari è scomparso lo scorso 27 giugno durante una gita in barca sul Lago di Vico, nel Lazio, insieme alla moglie. Una giornata che doveva essere di relax si è trasformata in un incubo quandoLe ricerche sono proseguite incessanti per settimane, fino al ritrovamento del corpo senza vita il 4 agosto, dopo 38 giorni di angosciosa attesa. Nel salotto televisivo di Monica Setta, la ministra Roccella ha trovato la forza di parlare del legame profondo che l'ha unita a Luigi per una vita intera."Ci siamo fidanzati quando avevo 18 anni". Un amore adolescenziale che è diventato la roccia su cui costruire una famiglia, due figli e un'esistenza condivisa attraverso le stagioni della vita."Lui è un ricordo e una presenza che non mi abbandona mai", ha aggiunto la ministra, esprimendo un sentimento che molti riconosceranno: quel paradosso del lutto in cui chi se n'è andato continua a vivere nei gesti quotidiani, nei pensieri, nelle scelte. E in questa presenza invisibile ma costante, Roccella"Io ho fiducia del fatto che ci rivedremo", ha dichiarato, manifestando quella fede che per molti italiani rappresenta un sostegno fondamentale nei momenti più bui.Durante l'intervista, la ministra ha anche voluto sottolineare la solidarietà ricevuta dopo la tragedia,C'è stata molta vicinanza dal Parlamento, anche da parte di persone dell'opposizione", ha rivelato. Un gesto di umanità che va oltre le divisioni politiche e che testimonia come, di fronte al dolore più profondo, esista ancora uno spazio per la compassione condivisa.

, l'uomo che ha camminato accanto a Eugenia Roccella per oltre mezzo secolo. Figura estremamente riservata, lontana dai riflettori che inevitabilmente illuminano la vita di un ministro della Repubblica, Cavallari era une dell'ingegneria delle costruzioni. La sua carriera accademica si è svolta principalmente presso l'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, dove ha insegnato Tecnologia dell'architettura.Nel corso degli anni, Luigi Cavallari ha ricoperto diversi incarichi di prestigio all'interno dell'ateneo abruzzese:Un professionista stimato dai colleghi e dagli studenti, che ha contribuito alla formazione di generazioni di ingegneri e architetti. Sposato con Eugenia Roccella dal 1976, Cavallari ha sempre preferito restare nell'ombra, permettendo alla moglie di svolgere il proprio ruolo pubblico senza interferenze. Insieme hanno cresciuto due figli, costruendo una famiglia che la ministra ha sempre descritto come il proprio porto sicuro, il luogo dove ritrovare equilibrio lontano dalle tensioni della politica.ma anche il mondo politico e accademico italiano. Le circostanze della scomparsa, avvenuta durante una tranquilla gita in barca in una località laziale conosciuta per la sua bellezza naturalistica, hanno reso ancora più doloroso un evento già devastante. Le settimane di ricerche, la speranza che lentamente si affievoliva, fino al ritrovamento che ha posto fine all'incertezza ma ha chiuso definitivamente ogni possibilità di un miracolo.Oggi, a distanza di mesi,che, come ha confessato, vive ogni minuto. La sua testimonianza a Storie al bivio weekend non è solo il ricordo commosso di una moglie che ha perso il compagno di una vita, ma anche un esempio di come il dolore personale possa coesistere con la responsabilità pubblica, di come sia possibile continuare a servire il proprio Paese anche quando il cuore è spezzato.