Eugenia Roccella si commuove a Storia al bivio: il ricordo del marito Luigi, disperso in barca per oltre un mese
Eugenia Roccella ricorda il marito Luigi Cavallari, scomparso nel Lago di Vico. La ministra parla dell'assenza, dei 50 anni insieme e della speranza di rivederlo.
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Un'assenza che vivo ogni minuto. Con queste parole cariche di dolore e amore, Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha ricordato il marito Luigi Cavallari durante la sua partecipazione a Storie al bivio weekend, il programma condotto da Monica Setta su Rai2. Un momento di rara intimità per una figura pubblica che ha scelto di aprire il proprio cuore a pochi mesi dalla tragedia che ha segnato la sua vita.
"Lui è un ricordo e una presenza che non mi abbandona mai", ha aggiunto la ministra, esprimendo un sentimento che molti riconosceranno: quel paradosso del lutto in cui chi se n'è andato continua a vivere nei gesti quotidiani, nei pensieri, nelle scelte. E in questa presenza invisibile ma costante, Roccella ha trovato anche una speranza che trascende il presente: "Io ho fiducia del fatto che ci rivedremo", ha dichiarato, manifestando quella fede che per molti italiani rappresenta un sostegno fondamentale nei momenti più bui.
Durante l'intervista, la ministra ha anche voluto sottolineare la solidarietà ricevuta dopo la tragedia, un aspetto che l'ha particolarmente toccata. "C'è stata molta vicinanza dal Parlamento, anche da parte di persone dell'opposizione", ha rivelato. Un gesto di umanità che va oltre le divisioni politiche e che testimonia come, di fronte al dolore più profondo, esista ancora uno spazio per la compassione condivisa.
Ma chi era Luigi Cavallari, l'uomo che ha camminato accanto a Eugenia Roccella per oltre mezzo secolo. Figura estremamente riservata, lontana dai riflettori che inevitabilmente illuminano la vita di un ministro della Repubblica, Cavallari era un docente universitario di grande esperienza nel campo dell'architettura e dell'ingegneria delle costruzioni. La sua carriera accademica si è svolta principalmente presso l'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara, dove ha insegnato Tecnologia dell'architettura.
Nel corso degli anni, Luigi Cavallari ha ricoperto diversi incarichi di prestigio all'interno dell'ateneo abruzzese: ha diretto il dipartimento di Tecnologie dell'ambiente costruito e ha guidato il corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni. Un professionista stimato dai colleghi e dagli studenti, che ha contribuito alla formazione di generazioni di ingegneri e architetti. Sposato con Eugenia Roccella dal 1976, Cavallari ha sempre preferito restare nell'ombra, permettendo alla moglie di svolgere il proprio ruolo pubblico senza interferenze. Insieme hanno cresciuto due figli, costruendo una famiglia che la ministra ha sempre descritto come il proprio porto sicuro, il luogo dove ritrovare equilibrio lontano dalle tensioni della politica.
Oggi, a distanza di mesi, Eugenia Roccella continua il proprio lavoro istituzionale portando con sé il peso di questa assenza che, come ha confessato, vive ogni minuto. La sua testimonianza a Storie al bivio weekend non è solo il ricordo commosso di una moglie che ha perso il compagno di una vita, ma anche un esempio di come il dolore personale possa coesistere con la responsabilità pubblica, di come sia possibile continuare a servire il proprio Paese anche quando il cuore è spezzato.