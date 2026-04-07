Euphoria si concluderà con la stagione 3? Risponde Zendaya (e la risposta potrebbe non piacere ai fan)

Pubblicazione: 07 aprile alle 18:17

Dopo anni di attesa e silenzi, Euphoria torna al centro dell’attenzione, ma con una notizia che potrebbe spiazzare i fan. La protagonista Zendaya ha infatti lasciato intendere che la terza stagione potrebbe essere l’ultima della serie. Una dichiarazione che arriva dopo una lunga pausa di quattro anni e che cambia il modo in cui il pubblico guarda al ritorno dello show. Non più solo una nuova stagione, ma forse un vero finale. E anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, le parole dell’attrice sembrano indicare chiaramente la direzione.

Durante un’intervista alha risposto in modo diretto alla domanda sulla possibile conclusione della serie: “Penso di sì”. Alla richiesta di chiarire meglio, ha ribadito lo stesso concetto, aggiungendo un elemento ancora più significativo: “la chiusura sta arrivando”. Una frase che suggerisce comesia stata pensata con un senso di conclusione narrativa, anche senon ha ancora ufficializzato la fine della serie.

Negli ultimi anni, in realtà, molti segnali andavano già in questa direzione. La terza stagione rappresenta un cambio importante: i protagonisti non saranno più studenti delle superiori, ma giovani adulti alle prese con nuove sfide, senza però aver risolto completamente i problemi del passato. Questo salto temporale segna una vera evoluzione della storia, portando i personaggi in una fase più complessa e matura della vita.

Zendaya come Rue in Euphoria

La trama continuerà a seguire le vicende di Rue, interpretata da Zendaya, impegnata nel difficile percorso verso la sobrietà, mentre altri personaggi, come Cassie, affronteranno scelte controverse, tra cui nuove modalità per guadagnare denaro e ridefinire la propria identità. Il tema centrale resta quello già noto ai fan: crescita, errori, relazioni e ricerca di un equilibrio tra passato e futuro.

La produzione dellaè stata tutt’altro che semplice. Dopo il successo delle, la serie ha subito un lungo stop dovuto agli scioperi di, legati a questioni salariali e all’uso dell’intelligenza artificiale. A questo si sono aggiunti gli impegni sempre, diventato nel frattempo protagonista di importanti produzioni cinematografiche. Le riprese sono iniziate nel febbraio 2025 e si sono concluse a novembre dello stesso anno.

Un altro elemento che rafforza l’idea di una conclusione è proprio l’evoluzione delle carriere degli attori. Molti protagonisti, tra cui Zendaya e Sydney Sweeney, sono oggi tra i volti più richiesti di Hollywood, rendendo più complesso immaginare un proseguimento a lungo termine della serie.

Zendaya come Rue in Euphoria, fonte: HBO

Nonostante tutto, HBO mantiene il riserbo e non conferma ufficialmente che la stagione 3 sarà l’ultima. Questo lascia aperta una piccola possibilità, ma il tono delle dichiarazioni e la struttura narrativa suggeriscono che gli episodi in arrivo siano stati pensati come un finale. Un modo per chiudere le storie dei personaggi in maniera coerente, evitando di lasciare tutto in sospeso.

Quello che è certo è che Euphoria sta entrando nella sua fase più importante. Non solo per ciò che racconterà, ma per ciò che rappresenta: una serie che ha segnato un’intera generazione e che ora potrebbe salutare il pubblico con un ultimo capitolo carico di significato. Resta solo da capire se questo sarà davvero l’addio definitivo o l’inizio di qualcosa di nuovo.