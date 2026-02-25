Evangelion compie 30 anni: annunciata una nuova serie animata scritta dal leggendario Yoko Taro

Pubblicazione: 25 febbraio alle 09:15

Per molti appassionati di animazione giapponese, Neon Genesis Evangelion è una pietra miliare, un'opera che ha ridefinito i confini del medium e che continua a interrogare chi la guarda sul significato profondo dell'esistenza umana. A trent'anni dalla sua prima messa in onda, il franchise celebra questo traguardo con un annuncio che ha fatto tremare le fondamenta della community: una serie anime completamente nuova è in produzione.



La notizia è arrivata direttamente dall'evento EVANGELION:30+ 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION, tenutosi in Giappone il 23 febbraio. Durante il Final Program, l'ultimo appuntamento del festival celebrativo, Studio Khara ha rivelato che sta lavorando a un nuovo progetto seriale insieme a CloverWorks. Una serie inedita che amplierà l'universo creato da Hideaki Anno.



L'aspetto più intrigante dell'annuncio riguarda il team creativo chiamato a dare vita a questa nuova incarnazione di Evangelion. La composizione della serie e la sceneggiatura saranno affidate a Yoko Taro, figura leggendaria nel mondo dei videogiochi, conosciuto per aver creato la serie NieR. Chi ha familiarità con il suo lavoro sa bene quanto Taro ami esplorare temi esistenziali, scelte morali ambigue e narrazioni che sfidano le convenzioni. La sua sensibilità artistica, per certi versi vicina a quella originale di Evangelion, promette una visione fresca ma rispettosa dello spirito dell'opera.

『エヴァ』30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日(月・祝)Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致しました。



シリーズ構成・脚本

ヨコオタロウ



監督

鶴巻和哉、谷田部透湖



音楽

岡部啓一



制作… — エヴァンゲリオン公式 (@evangelion_co) February 23, 2026





Alla regia troveremo Kazuya Tsurumaki, che ha diretto i film della saga Rebuild of Evangelion e più recentemente Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX, porta con sé un bagaglio di esperienza considerevole nel gestire grandi franchise mecha. Al suo fianco ci sarà Toru Yatabe, che ha lavorato come assistente alla regia su Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, l'ultimo capitolo cinematografico che molti credevano avrebbe chiuso definitivamente la saga.



Al momento, le informazioni disponibili si fermano qui. Non conosciamo ancora la trama della nuova serie, non sappiamo se vedremo personaggi familiari o se ci troveremo di fronte a una narrazione completamente originale ambientata nello stesso universo. La data di uscita rimane un mistero, così come il numero di episodi previsti o il formato di distribuzione.



Quello che sappiamo con certezza è che questo annuncio rappresenta un momento storico per i fan di Evangelion. La scelta di affidare il progetto a Yoko Taro, in particolare, suggerisce che Studio Khara non voglia semplicemente ripetere formule già note. Taro è noto per essere un autore imprevedibile, capace di scelte narrative audaci e spesso spiazzanti. La sua visione, filtrata attraverso l'esperienza dei registi veterani di Evangelion, potrebbe dare vita a qualcosa di veramente speciale e degno di portare avanti l'eredità della serie originale.