Evelina Sgarbi a Verissimo su Vittorio: "Mio padre non mi riconosce, la situazione è gravissima"
Evelina Sgarbi a Verissimo rivela le gravi condizioni del padre Vittorio: "Non mi riconosce". Scontro con l'entourage sulla gestione della comunicazione.
Evelina Sgarbi ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare la verità sulle condizioni di salute del padre Vittorio, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 30 settembre. Le sue parole, affidate a Silvia Toffanin, hanno tracciato un quadro ben diverso da quello rassicurante diffuso nelle ultime settimane attraverso i canali social del critico d'arte e dalle persone a lui più vicine. La giovane, 26 anni, non ha usato giri di parole: "La situazione è critica, gravissima. Non c'è da esultare o da far passare le cose per come non sono".
Evelina ha spiegato di recarsi in ospedale almeno una volta a settimana, ma ogni visita è un'esperienza che la segna profondamente. "Vederlo così è surreale, mi fa male. È un'altra dimensione e si affronta", ha confessato con voce spezzata. Il momento più difficile arriva quando cerca di capire se il padre sia ancora in grado di riconoscerla. "La settimana scorsa gli è stato chiesto se era felice di vedermi. Mi hanno detto che ha fatto un cenno di sì con la testa. Spero che fosse cosciente e in sé", ha raccontato, lasciando trasparire tutta la fragilità di chi non sa se il proprio genitore sia davvero presente o perso in una dimensione inaccessibile.
Durante una delle ultime visite era presente anche Barbara Hary, madre di Evelina. "Era commossa. Per me è stato un peso emotivo importante", ha aggiunto la giovane, descrivendo un momento carico di dolore condiviso e di memorie che si intrecciano al presente incerto. Il rapporto tra Evelina e Vittorio Sgarbi non è mai stato semplice. Lei stessa lo ha ammesso senza mezzi termini: "Per me è un modo per fargli capire che ci tengo, nonostante le nostre difficoltà. Ma non nego che temo di non poter più recuperare il rapporto di un tempo".
Le parole di Evelina Sgarbi, affidate alle telecamere di Verissimo, restituiscono l'immagine di una famiglia divisa, di versioni contrastanti sulla salute di un uomo pubblico e di una figlia che, nonostante tutto, sceglie di non voltarsi dall'altra parte. Resta da vedere come evolveranno le condizioni di Vittorio Sgarbi e se, in questo momento così delicato, sarà possibile trovare un terreno comune tra chi lo ama e lo assiste.