Evelina Sgarbi a Verissimo su Vittorio: "Mio padre non mi riconosce, la situazione è gravissima"

Pubblicazione: 01 novembre alle 13:32

Evelina Sgarbi ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare la verità sulle condizioni di salute del padre Vittorio, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 30 settembre. Le sue parole, affidate a Silvia Toffanin, hanno tracciato un quadro ben diverso da quello rassicurante diffuso nelle ultime settimane attraverso i canali social del critico d'arte e dalle persone a lui più vicine. La giovane, 26 anni, non ha usato giri di parole: "La situazione è critica, gravissima. Non c'è da esultare o da far passare le cose per come non sono".





che lo ha portato d'urgenza. La diagnosi: polmonite acuta e insufficienza respiratoria grave. Per circa un mese, il noto volto televisivo e storico dell'arte ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione., un segnale di parziale miglioramento che però non cancella la complessità del quadro clinico. Sgarbi è stato sottoposto a tracheostomia e ha intrapreso un percorso di riabilitazione che, stando alle parole della figlia, resta estremamente incerto., ma ogni visita è un'esperienza che la segna profondamente. "Vederlo così è surreale, mi fa male. È un'altra dimensione e si affronta", ha confessato con voce spezzata. Il momento più difficile arriva quando cerca di capire se il padre sia ancora in grado di riconoscerla. "La settimana scorsa gli è stato chiesto se era felice di vedermi. Mi hanno detto che ha fatto un cenno di sì con la testa. Spero che fosse cosciente e in sé", ha raccontato,in una dimensione inaccessibile.

Durante una delle ultime visite era presente anche Barbara Hary, madre di Evelina. "Era commossa. Per me è stato un peso emotivo importante", ha aggiunto la giovane, descrivendo un momento carico di dolore condiviso e di memorie che si intrecciano al presente incerto. Il rapporto tra Evelina e Vittorio Sgarbi non è mai stato semplice. Lei stessa lo ha ammesso senza mezzi termini: "Per me è un modo per fargli capire che ci tengo, nonostante le nostre difficoltà. Ma non nego che temo di non poter più recuperare il rapporto di un tempo".





"La pagina Instagram di mio padre non è più gestita da mio padre. Ho detto al suo entourage di vergognarsi. Prima di dichiarare che sta meglio e che è tornato a parlare devono farsi un esame di coscienza. Mi fa rabbia che si possa arrivare a manipolare la realtà fino a questo punto", ha tuonato, visibilmente provata."Sta bene, parla, ha bisbigliato", mentre. "Non è vero che divulgo notizie false. Sono loro che mentono e dicono che sta bene, quando non è così", ha ribattuto, respingendo con fermezza le accuse di aver diffuso informazioni non veritiere., di versioni contrastanti sulla salute di un uomo pubblico e di una figlia che, nonostante tutto, sceglie di non voltarsi dall'altra parte. Resta da vedere come evolveranno le condizioni di Vittorio Sgarbi e se, in questo momento così delicato, sarà possibile trovare un terreno comune tra chi lo ama e lo assiste.