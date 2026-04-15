La Casa torna con due nuovi film: Sam Raimi rilancia la saga horror con storie inedite e il ritorno del Necronomicon

Pubblicazione: 15 aprile alle 17:15

I fan della Casa sono pronti a esultare, perché la celebre saga horror di Sam Raimi si prepara a vivere una fase senza precedenti, con due nuovi film in arrivo a distanza ravvicinata. Per la prima volta nella storia del franchise, infatti, il pubblico potrà assistere a uscite consecutive, segno di un rinnovato entusiasmo attorno a uno dei marchi più iconici del cinema horror. Dopo anni di evoluzioni e rilanci, il mondo del Necronomicon torna al centro della scena con nuove storie, nuovi volti e la promessa di spaventare ancora più di prima. L’annuncio, avvenuto durante il CinemaCon, ha acceso immediatamente l’attenzione degli appassionati. E le novità non finiscono qui.

Bruce Campbell in Ash vs Evil Dead, fonte: Starz

La saga di Evil Dead, iniziata nel 1981 proprio grazie a Sam Raimi e resa celebre dal personaggio di Ash Williams interpretato da Bruce Campbell, si è trasformata nel tempo in un vero e proprio fenomeno cult. Oggi, a distanza di oltre quarant’anni, continua a reinventarsi mantenendo intatto il suo DNA fatto di

Il primo dei due nuovi capitoli sarà Evil Dead Burn, diretto da Sébastien Vaniček e atteso nelle sale il 24 luglio 2026. Questo film riporterà al centro della narrazione il famigerato Libro dei Morti, elemento chiave della saga, e promette di trascinare una nuova generazione di personaggi in un incubo senza via d’uscita. Anche se i dettagli sulla trama restano limitati, è chiaro che il progetto seguirà la linea recente del franchise, fatta di racconti autonomi, capaci di espandere l’universo senza dipendere direttamente dai capitoli precedenti.

Una scena di Ash vs Evil Dead, fonte: Starz

Il secondo film,, rappresenta invece una delle scommesse più ambiziose. Inizialmente fissato per il 2027, è stato rapidamente aggiornatoAlla regia e sceneggiatura troviamo, già noto per. Raimi ha speso parole molto importanti nei suoi confronti, sottolineando la sua capacità di costruire tensione e alternarla a momenti di violenza esplosiva, qualità fondamentali per lo spirito della saga.

Il cast di Evil Dead Wrath sarà completamente rinnovato e includerà nomi come Charlotte Hope, Jessica McNamee, Zach Gilford, Josh Helman, Ella Newton, Elizabeth Cullen ed Ella Oliphant. Anche in questo caso, la storia dovrebbe concentrarsi su un gruppo inedito di protagonisti alle prese con le forze oscure evocate dal Necronomicon, seguendo il modello già visto in Evil Dead Rise.

Dal punto di vista produttivo, il progetto mantiene una forte continuità con il passato: Sam Raimi e Rob Tapert produrranno il film, mentre Bruce Campbell e Lee Cronin saranno tra i produttori esecutivi insieme a Romel Adam e Jose Canas. La distribuzione sarà affidata a Warner Bros. Pictures tramite New Line Cinema.

Questo doppio rilancio rappresenta molto più di una semplice continuazione, perché è la conferma che Evil Dead è tornato a essere uno dei pilastri dell’horror contemporaneo. L’idea di proporre due film in anni consecutivi dimostra la fiducia degli studios e la vitalità di un universo narrativo che, pur cambiando protagonisti e ambientazioni, continua a fare leva su una formula vincente, fatta di paura, tensione e un male antico pronto a risvegliarsi.