Ex - Amici come prima!, da quale Paese arriva davvero Olga? Le location del film raccontano un'altra storia

Pubblicazione: 09 novembre alle 20:00

Una misteriosa donna alla guida di un Paese baltico, un europarlamentare italiano che si innamora perdutamente di lei e una serie di ambientazioni che nascondono una sorpresa. Ex - Amici come prima!, la commedia diretta da Carlo Vanzina nel 2011, contiene un dettaglio che molti spettatori potrebbero non aver notato: il Paese di provenienza di Olga, interpretata da Natasha Stefanenko, non viene mai identificato con precisione. Eppure, durante il film compaiono diversi indizi che sembrano suggerire una risposta, salvo poi contraddirsi tra loro.

Ma c'è anche un altro retroscena particolarmente curioso:non sono state girate nei Paesi baltici, bensì in Germania, mentre altre sequenze apparentemente ambientate all'estero sono state realizzate a Roma. Uscito nei cinema italiani il, la commedia corale del 2009 diretta da Fausto Brizzi. Questa volta dietro la macchina da presa troviamo, che insieme al fratello Enrico ha sviluppato una nuova serie di storie sentimentali, costruite attorno a personaggi alle prese con amori finiti, tradimenti e incontri inaspettati.

Il film presenta un cast particolarmente ricco, che comprende Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Alessandro Gassmann, Ricky Memphis, Anna Foglietta, Gabriella Pession, Teresa Mannino, Tosca D'Aquino, Paolo Ruffini e Natasha Stefanenko. Le vicende si intrecciano tra Roma e altre località europee, ma una delle storie più particolari è proprio quella che coinvolge Antonio Schiavone, interpretato da Vincenzo Salemme. Antonio è un ex farmacista di Sorrento diventato europarlamentare, sposato con Nunzia, una donna molto ambiziosa che vorrebbe sfruttare la sua nuova posizione politica per ottenere vantaggi economici.

Ex - Amici come prima!, fonte: 01 Distribution

Durante un soggiorno a Monaco di Baviera, l'uomo incontra una donna affascinante con la quale nasce immediatamente una forte attrazione. Soltanto in seguito scopre che si tratta di Olga Tammsaare, primo ministro di una repubblica baltica. Anche lei è sposata e ha una famiglia, ma il suo matrimonio attraversa un periodo difficile. Tra i due nasce così una relazione sentimentale destinata a mettere in discussione le rispettive esistenze. Ma di quale Paese è effettivamente primo ministro Olga? La risposta è meno semplice di quanto si potrebbe immaginare. Nel film, infatti, non viene mai pronunciato esplicitamente il nome dello Stato governato dalla protagonista.

Ilè di origine estone, un primo indizio che. Non è tutto,si può riconoscere sullo sfondo proprio la bandiera estone. Due dettagli che sembrerebbero risolvere il mistero, ma che entrano in contraddizione con altri elementi presenti nel lungometraggio. In alcune scene, infatti,, mentre durante il viaggio dicompare una veduta aerea di Vilnius, la capitale della Lituania. A rendere ancora più particolare la situazione ci sono alcune automobili riprese durante le sequenze ambientate all'estero, sulle quali si possono riconoscere targhe lituane.

Il risultato è quindi una combinazione di elementi riconducibili a due Paesi differenti. Da una parte l'Estonia, suggerita dal cognome e dalla bandiera; dall'altra la Lituania, richiamata dalla lingua, dalle targhe e dalle immagini della capitale. Il film non offre una spiegazione definitiva di queste incongruenze, e non risultano dichiarazioni dei realizzatori che permettano di stabilire con certezza quale dei due Stati dovesse essere rappresentato. È possibile che la scelta fosse semplicemente quella di collocare la storia in un generico Paese baltico, senza preoccuparsi di attribuirgli un'identità geografica completamente coerente.

Ex - Amici come prima!, fonte: 01 Distribution

Il dettaglio più sorprendente, però, riguarda proprio i luoghi utilizzati per girare quelle scene. Le sequenze che dovrebbero svolgersi nel Paese di Olga sono state realizzate principalmente a Bonn, in Germania, una città che per decenni è stata la capitale della Germania Ovest. Il palazzo presidenziale davanti al quale Antonio cerca di avvicinare Olga, prima di essere fermato dalle guardie del corpo, è in realtà il Castello di Poppelsdorf, un edificio storico situato nell'omonimo quartiere di Bonn. Anche il lussuoso albergo nel quale soggiorna il personaggio interpretato da Vincenzo Salemme si trova nella città tedesca. Si tratta dello Sternhotel, situato in Markt 8, nel centro cittadino.

Un'altra ambientazione utilizzata per la vicenda è la villa nella quale, anch'essa ricostruita utilizzando location tedesche. Ma la produzione non si è limitata alla Germania. Alcuni interni apparentemente ambientati. In particolare, loe la camera d'albergo utilizzata da Antonioi. Una scelta produttiva che dimostra come, attraverso il montaggio e l'utilizzo di location differenti, sia possibile costruire sullo schermo un luogo apparentemente unitario.

Anche la scena ambientata nell'albergo di Monaco di Baviera, dove Antonio incontra inizialmente Olga, nasconde un piccolo inganno cinematografico. Le riprese sono state effettuate allo Sheraton Golf Parco de' Medici Hotel di Roma, senza quindi raggiungere la città tedesca. Diverso è il caso di alcune sequenze ambientate a Bruxelles, per le quali la produzione ha utilizzato location realmente situate in Belgio, tra cui la celebre Maison du Cygne, nella Grand-Place della capitale. Ma dove sono state girate le altre storie di Ex - Amici come prima!?

Ex - Amici come prima!, fonte: 01 Distribution

La maggior parte delle vicende si sviluppa a Roma, che rappresenta il principale scenario della commedia. Tra i luoghi riconoscibili figura Ponte Sant'Angelo, utilizzato per una delle scene più importanti della storia tra Fabio, interpretato da Ricky Memphis, e Valentina, interpretata da Gabriella Pession. I due personaggi, entrambi segnati da difficili esperienze sentimentali, finiscono per incontrarsi in una situazione particolarmente drammatica, destinata però a trasformarsi in un'occasione per ricominciare. Un'altra location romana è il Parco di Villa Balestra, dove si trova il bar nel quale Valentina comunica a Fabio la decisione di interrompere la loro relazione.

Per gli ambienti lavorativi dei personaggi vengono invece utilizzati diversi edifici della Capitale, tra cui quelli situati. Anche la chiesa del matrimonio tra, e, interpretata da, è una location reale: si tratta della. Un ruolo importante viene riservato inoltre alla, dove si sviluppa parte della storia di. Le scene della loro abitazione, che nella finzione viene collocata a Praiano, sono state girate a Villa Murat, nel territorio di Massa Lubrense, in provincia di Napoli.

La location offre un panorama particolarmente suggestivo sul Golfo di Napoli e sull'isola di Capri, che torna anche nelle sequenze conclusive della vicenda. Proprio in questo scenario, Antonio si ritrova a riflettere sulle proprie scelte sentimentali e professionali, dopo aver compreso quanto l'incontro con Olga abbia cambiato il suo modo di vedere la vita. C'è infine un'altra curiosità che collega direttamente il film al suo predecessore. Durante una scena, Floriana guarda in televisione proprio Ex, il lungometraggio del 2009. Un piccolo riferimento che i fratelli Vanzina hanno inserito come omaggio al primo capitolo della serie.

Nonostante il collegamento tra i due titoli, Ex - Amici come prima! racconta vicende autonome e introduce nuovi protagonisti, senza richiedere necessariamente la conoscenza del film precedente. Il mistero sul Paese di Olga rimane quindi una delle curiosità più particolari della commedia. I riferimenti all'Estonia e alla Lituania non permettono di arrivare a una risposta univoca, mentre le riprese effettuate a Bonn aggiungono un ulteriore elemento sorprendente. Un piccolo esempio di come il cinema possa trasformare luoghi reali in ambientazioni completamente differenti, mescolando città, Paesi e dettagli geografici per costruire una storia che, almeno sullo schermo, sembra svolgersi a migliaia di chilometri di distanza.