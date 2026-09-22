Ex tronista di Uomini e Donne rivela tutto sull'ischemia cerebrale: "Non potevo parlare"

Pubblicazione: 22 settembre alle 10:23

Ci sono momenti in cui la vita ti mette davanti a un bivio senza preavviso. Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, lo sa bene. A 44 anni, modella e blogger veronese originaria di Pressana, ha vissuto un'esperienza che avrebbe potuto cambiarle l'esistenza per sempre. Tre mesi fa, mentre si trovava in compagnia dei suoi due figli, Ismaele e Sante, ha avvertito qualcosa di terribilmente sbagliato nel suo corpo. Le parole non uscivano più, la bocca si rifiutava di articolare suoni. Un blackout improvviso, una sensazione di vuoto.





"Ero con i bambini e non riuscivo più a parlare, a proferire verbo", ha raccontato Angela attraverso i suoi profili social, dove ha deciso di aprirsi con i suoi follower su questo capitolo drammatico della sua vita. "Mi hanno portato d'urgenza in ospedale".. Un evento che, a quell'età e in quelle circostanze, suona come un fulmine a ciel sereno.. La sua storia clinica è segnata da una lotta che molti ricorderanno:che la costrinse a una serie di interventi chirurgici e a un percorso terapeutico lungo e doloroso. Nel 2022, finalmente, era arrivata la notizia che tutti attendevano: "Dopo mesi di attesa con varie operazioni, è arrivato il responso medico e sono di nuovo pulita. Ottima notizia". Una vittoria strappata con le unghie, la speranza di poter finalmente vivere serenamente insieme ai suoi figli.Ma la vita, si sa, non sempre rispetta i piani.e portato con sé nuove consapevolezze.non solo per aggiornare chi la segue sul suo stato di salute, ma anche per condividere una riflessione amara sulle dinamiche sociali che ha dovuto affrontare in questo periodo difficile.

"Ho avuto una ischemia, le sponsorizzazioni non potevo più farle e si sono allontanate tutte le mamme blogger false amiche che volevano solo aumentare il numero di followers", ha scritto senza peli sulla lingua., dove le relazioni spesso si misurano in like, visualizzazioni e opportunità commerciali. "Sono sincera con voi, al momento i social sono roba campata in aria, io seguo chi mi piace, gente che conosco, i miei cantanti preferiti, ma nulla di più. È bello vedere come tu ti ammali per una cosa grave, di tre tumori, e la gente si allontana. Complimenti".

La quotidianità di Angela oggi è scandita da ritmi semplici ma intensi. Si sveglia presto, va a correre quando può, cerca di ritagliarsi momenti per sé tra gli impegni da mamma single. "Il pomeriggio attendo che i bambini escano da scuola, li seguo con gli sport", racconta. Un'esistenza costruita attorno ai suoi figli, in cui la solitudine emerge come compagna silenziosa ma costante. "Sono stata sola anche troppo tempo, sono sette anni che ormai sono da sola e non è facile, anche quello ti porta a dimagrire, la sofferenza interiore ti fa dimagrire, quello è il principio".



L'ischemia cerebrale è un evento medico serio, causato da un'interruzione del flusso sanguigno al cervello che può provocare danni temporanei o permanenti. I sintomi che Angela ha descritto – l'impossibilità di parlare – sono tipici di questo tipo di episodio e richiedono un intervento immediato. La tempestività con cui è stata portata in ospedale è stata probabilmente determinante per limitare i danni.





, seduta sul trono insieme a Serena Enardu nel 2007,davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi. Il suo percorso non si concluse con una scelta, ma la vita le riservò comunque l'incontro con Simone e la gioia della maternità. Da allora, ha scelto di vivere lontano dai riflettori, condividendo solo sprazzi della sua esistenza attraverso i social, dove si è costruita una community di persone che la seguono con affetto., Angela porta avanti la sua vita con la stessa determinazione che l'ha accompagnata nelle battaglie precedenti. Le sue parole sui social sono un mix di vulnerabilità e forza, un invito a guardare oltre le apparenze e a riconoscere il valore delle relazioni autentiche. La sua testimonianza è anche un monito per tutte quelle persone che, come lei, vivono immersi in un mondo digitale dove la solidarietà può essere effimera e condizionata.