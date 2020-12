Leggi anche: Stan Lee e i vantaggi delle parolacce in uno splendido omaggio animato

approdata online poche ore fa la, ovvero la raccolta delle migliori sceneggiature non prodotte dell’anno e c’è già un progetto che ha attirato l’attenzione per il suo titolo,

Fondata da Franklin Leonard e Dino Sijamic nel 2005, la Black List è una vera e propria lista delle sceneggiature che sono piaciute di più nei reparti di sviluppo dei film a Hollywood nel corso dell’anno ma che, per un motivo o per un altro, poi non si sono tradotte in produzioni cinematografiche. Chiaramente è un modo per dare visibilità a tali progetti, cosa che spesso finisce per garantire ad alcuni di questi script lo sbarco sul grande schermo.

Tra i progetti di cui si sta più parlando nelle ultime c’è un potenziale film biografico (intitolato Excelsior!) firmato da Alex Convery e che racconta l’ascesa (e il tonfo) della Marvel Comics e dei creatori Stan Lee e Jack Kirby.

Tra le sceneggiature più popolari anche quella di Headhunter di Sophie Dawson, la storia di un cannibale che sceglie le sue vittime in base alla loro popolarità su Instagram. Le sue abitudini vengono sconvolte quando si ritrova davanti un uomo che vuole essere divorato.

Visto che molti dei progetti sulla Black List di quest’anno sono stati già acquistati, è possibile che Excelsior! catturi presto l’attenzione di un acquirente.

Vi piacerebbe vedere la storia di Stan Lee e Jack Kirby sul grande schermo?

