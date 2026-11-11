Eyes Wide Shut, la spiegazione del finale: la maschera sul letto svela il segreto di Bill e Alice

Pubblicazione: 11 novembre alle 21:00

In Eyes Wide Shut, ultimo film di Stanley Kubrick uscito nel 1999, una maschera sul cuscino fa crollare Bill Harford (Tom Cruise), che scoppia a piangere e racconta alla moglie Alice (Nicole Kidman) la notte appena trascorsa. Chi ha lasciato lì quell’oggetto? E che cosa significa? Kubrick non offre una risposta univoca: l’ambiguità ne fa uno dei simboli più potenti del film.

La storia prende avvio a una festa del ricco Victor Ziegler. Bill, medico affermato, e Alice sembrano una coppia solida, ma una conversazione al rientro a casa incrina l’equilibrio. Alice rivela di avere provato un’attrazione così intensa per un ufficiale di marina da aver immaginato di lasciare tutto per lui. Bill ne è sconvolto:e, insieme, la propria capacità di conoscerla.

Ferito dalla confessione, Bill trascorre la notte per le strade di New York, tra incontri casuali e tentazioni. Dopo aver soccorso Mandy, una giovane donna in overdose nella casa di Ziegler, incontra una prostituta e ritrova Nick Nightingale, un pianista che gli parla di una riunione privata per la quale è stato ingaggiato. Grazie alla parola d’ordine, Bill riesce a entrare in una villa: gli ospiti, mascherati e avvolti in mantelli, prendono parte a un rituale erotico segreto.

Una scena di Eyes Wide Shut - Fonte: Warner Bros.

Scoperto dagli organizzatori, Bill viene invitato ad andarsene; una donna mascherata si offre di subire al suo posto le conseguenze dell’intrusione. Il giorno dopo, il medico cerca di ricostruire l’accaduto: Nick è stato allontanato e Mandy è morta. Potrebbe essere proprio la donna che lo aveva aiutato nella villa. Ziegler lo convoca e lo esorta a non indagare oltre, proponendo una spiegazione rassicurante che lascia tuttavia aperte molte domande.

È dopo questo confronto che Bill torna a casaÈ quella che aveva noleggiato per entrare nella villa e che, al momento di restituire il costume, si era accorto di avere smarrito. La sua comparsa in camera da letto si presta a diverse interpretazioni. Alice potrebbe averla trovata e averla collocata sul cuscino come un messaggio: il marito le è ormai estraneo, un uomo di cui non conosce il volto autentico. In questa prospettiva,

Un’altra lettura è più minacciosa: qualcuno della cerchia di Ziegler potrebbe averla lasciata come avvertimento, per far capire a Bill che è controllato. Il film, però, non conferma questa ipotesi. La maschera potrebbe anche essere un oggetto reale, il cui significato minaccioso è amplificato dalla paura e dal senso di colpa del protagonista: dopo aver sfiorato un mondo pericoloso, Bill teme che le sue conseguenze abbiano raggiunto la casa.

Una prima stesura della sceneggiatura collegava la maschera allo sguardo di Alice: il marito le appariva ormai come un enigma. È una traccia utile, non una chiave risolutiva. Kubrick lascia convivere le ipotesi: avvertimento esterno, gesto della moglie o materializzazione della vergogna di Bill. In ogni caso, l’oggetto lo obbliga a riconoscere la propria fragilità e l’impossibilità di conoscere fino in fondo l’altra persona.

Il racconto di Alice, inoltre, non si esaurisce nella confessione sull’ufficiale. Nel sonno, la donna. Il parallelismo con la notte di Bill è decisivo: mentre lui cerca di trasformare la gelosia in un’esperienza concreta, Alice gli mostra quanto il desiderio possa vivere anche nella fantasia, senza tradursi necessariamente in un gesto. Il film mette così in crisi la distinzione rassicurante tra ciò che accade davvero e ciò che viene soltanto immaginato.

Tratto da Doppio sogno di Arthur Schnitzler, il film trasferisce nella New York contemporanea l’esplorazione letteraria di matrimonio, fantasia e desiderio. Il finale non coincide con una riconciliazione facile. Nel grande magazzino, tra luci natalizie e giocattoli, Bill chiede ad Alice che cosa debbano fare adesso. Lei risponde con una battuta che non è soltanto una provocazione: riporta la coppia al corpo e al presente, a un’intimità concreta, lontana dalle fantasie e dai giochi di potere della notte.

Il finale resta sospeso. Bill e Alice non possono tornare alla coppia di prima, ma possono tentare di ricominciare senza fingere che nulla sia accaduto. La maschera rimane l’immagine del volto che mostriamo, di quello che nascondiamo e di ciò che l’altro non potrà conoscere. Il titolo stesso racchiude il paradosso del film.