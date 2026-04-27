Fabio Fazio di nuovo in Rai? Il motivo e il presunto "piano" di Stefano De Martino

Pubblicazione: 27 aprile alle 07:00

Il Festival di Sanremo 2027 comincia a prendere forma molto prima del previsto, e lo fa con un’indiscrezione che, se confermata, cambierebbe gli equilibri della televisione italiana. Al centro delle voci c’è un possibile ritorno in Rai di Fabio Fazio, chiamato a condividere il palco dell’Ariston insieme a Stefano De Martino, nuovo direttore artistico e conduttore della prossima edizione.

L’incontro che accende i rumor

Un’ipotesi che, fino a pochi mesi fa, sembrava lontana. Oggi invece prende corpo, tra segnali, incontri e dichiarazioni che

Tutto nasce da una serata televisiva che, sulla carta, sembrava una semplice intervista. Durante una puntata di Che Tempo Che Fa, De Martino è stato ospite proprio di Fazio, in un dialogo che ha subito attirato l’attenzione per i toni e per il contesto.

Il possibile futuro in Rai del conduttore. Foto: IG, @chetempochefa - badtaste.it

Si è parlato del Festival, inevitabilmente., senza però entrare nei dettagli. Una frase che, da sola, non basterebbe a costruire un retroscena. Ma inserita in quel contesto, con Fazio seduto di fronte, ha assunto un peso diverso.

Dietro le quinte, secondo diverse ricostruzioni, quell’incontro potrebbe essere stato qualcosa di più di una semplice ospitata. Un primo contatto, un sondaggio, forse persino un invito informale.

Il possibile ritorno in Rai

Se lo scenario dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un ritorno destinato a far discutere. Fazio ha lasciato la Rai ormai da quasi quattro anni, in una fase segnata da tensioni e cambiamenti profondi. Il suo approdo altrove ha ridisegnato il panorama dei talk televisivi, spostando equilibri e pubblico.

Rivederlo sul palco dell’Ariston significherebbe riportare in Rai uno dei volti più riconoscibili e consolidati della televisione italiana. Non come protagonista assoluto, ma come figura capace di affiancare e, in un certo senso, “legittimare” la nuova conduzione.

Ed è proprio qui che il disegno prende forma. De Martino rappresenta il cambiamento, una generazione televisiva diversa, più recente, con un linguaggio più diretto. Fazio, al contrario, incarna l’esperienza, la continuità, una certa idea di televisione costruita nel tempo.

Una coppia simbolica per un Festival di svolta

Il possibile incontro tra i due non sarebbe solo una scelta artistica, ma un’operazione dal forte valore simbolico. Mettere insieme un volto emergente della nuova Rai e uno dei suoi ex pilastri significherebbe raccontare un passaggio di fase, più che una semplice edizione del Festival.

Sanremo, da sempre, è anche questo: un luogo in cui la televisione si osserva e si ridefinisce. E l’edizione 2027, con De Martino alla guida, potrebbe segnare una nuova direzione.

Non è un caso che si parli di “benedizione” televisiva. Un passaggio di testimone che non avviene in modo formale, ma attraverso la condivisione di un palco che, ogni anno, concentra l’attenzione del Paese.

Tra suggestione e realtà

Al momento, resta tutto nel campo delle indiscrezioni. Nessuna conferma ufficiale, nessuna trattativa dichiarata. Ma il fatto stesso che questa ipotesi circoli con insistenza racconta qualcosa.

La televisione italiana è in movimento, e Sanremo continua a essere il suo punto di equilibrio. Le scelte che verranno fatte nei prossimi mesi non riguarderanno solo il cast, ma il racconto stesso del Festival.

E in questo scenario, l’idea di rivedere Fazio in Rai, accanto a De Martino, smette di sembrare un semplice rumor. Diventa una possibilità concreta, capace di ridisegnare non solo una serata televisiva, ma un intero pezzo di storia recente.

Per ora resta una suggestione. Ma a Sanremo, spesso, le suggestioni sono il primo passo verso qualcosa che poi accade davvero.

Foto copertina: RaiPlay e IG @stefanodemartino