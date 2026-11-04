Falkor torna sul grande schermo dopo 42 anni: ecco quando vedere La storia infinita al cinema

Pubblicazione: 04 novembre alle 19:27

Ci sono film che non invecchiano mai, non perché siano perfetti tecnicamente, ma perché hanno saputo abitare l'immaginario collettivo come poche altre opere. La storia infinita è uno di questi. A 42 anni dalla sua uscita originale, il cult fantasy diretto da Wolfgang Petersen torna nei cinema italiani dal 16 al 18 novembre 2026 in versione rimasterizzata, offrendo a più generazioni l'opportunità di riscoprire quella magia analogica che ha definito un'intera epoca del cinema fantastico.





, è un'occasione per confrontarsi con un modo di fare cinema che oggi sembra appartenere a un'altra galassia creativa. Siamo negli anni Ottanta, l'era pre-digitale per eccellenza, quando gli effetti speciali nascevano da pupazzi animatronici, scenografie elaborate e un artigianato cinematografico che richiedeva settimane di lavoro manuale per creare creature che dovevano sembrare vive sullo schermo., era una mastodontica animatronica realmente presente sul set. Non un pixel, non una ricostruzione digitale: un oggetto fisico, pesante, complesso, che gli attori potevano toccare. Quella concretezza si sente in ogni inquadratura, in ogni volo sopra le terre di Fantàsia. È il fascino chimico-analogico di cui parla chi ha vissuto quella stagione, un sapore che la CGI, per quanto perfezionata, non riesce a replicare completamente.

La storia è nota a chiunque sia cresciuto tra gli anni Ottanta e Novanta. Bastian, interpretato da Barret Oliver, è un bambino timido e solitario, segnato dalla perdita della madre e tormentato dai bulli della scuola. Cercando rifugio da quella realtà ostile, trova riparo in una libreria antiquaria dove scopre un libro misterioso: La storia infinita. Quella lettura diventerà molto più di una semplice evasione.





e divorante che cancella progressivamente tutto ciò che incontra., interpretato da Noah Hathaway, incaricato di trovare una cura per l'Imperatrice Bambina, custode di quel mondo in disfacimento. Durante il suo viaggio epico, Atreyu incontrerà creature diventate leggendarie: il fedele drago Falkor, il cavallo Artax e il temibile lupo Gmork.Ma. Pagina dopo pagina, il confine tra lettore e racconto si assottiglia fino a dissolversi. Bastian scopre di non essere un semplice spettatore esterno, ma parte integrante di quella narrazione. È lui, con la sua immaginazione, a mantenere in vita Fantàsia. Una metafora potente sul potere salvifico della fantasia,, in una versione rimasterizzata che punta a migliorare la qualità audio e video senza snaturare l'estetica originale. Non si tratta di un restauro completo, scelta probabilmente voluta per preservare proprio quel sapore vintage che costituisce parte integrante dell'esperienza., con tutte le imperfezioni tecniche di un'epoca ormai lontana, significa riconnettersi con un modo di fare cinema che metteva l'artigianalità al centro del processo creativo.