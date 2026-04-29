Fan di Bridgerton? Abbiamo trovato la tua nuova serie preferita

Pubblicazione: 29 aprile alle 14:00

Nel corso degli anni Bridgerton è diventata una presenza fissa nel panorama seriale, una di quelle produzioni che riescono puntualmente a conquistare il pubblico grazie a un romanticismo da favola, a un'estetica curatissima e a quell'atmosfera sospesa tra sogno e realtà che ne ha decretato il successo. Per chi sta già aspettando la quinta stagione, però, c'è una proposta che potrebbe rivelarsi la scelta ideale per ingannare l'attesa. Si chiama Seeking Persephone ed è arrivata quasi in sordina, ma nel giro di poco tempo si è ritagliata uno spazio importante tra i titoli più seguiti della piattaforma. Il suo fascino nasce da una miscela estremamente interessante: l'eleganza narrativa di Jane Austen, qualche suggestione che richiama la mitologia greca e una struttura romantica che in alcuni passaggi ricorda la fiaba de La Bella e la Bestia.

Da Kickstarter alla piattaforma: una piccola storia di resilienza

Prima ancora di parlare della trama, vale la pena raccontare come questa serie sia arrivata sugli schermi — perché è una storia che dice qualcosa sulla natura del progetto. Seeking Persephone è stata finanziata inizialmente tramite Kickstarter, la piattaforma di crowdfunding, e si è fatta strada con costanza tra un pubblico di nicchia di appassionati del genere Regency. L'adattamento televisivo, composto da quattro episodi, è tratto dal romanzo pubblicato nel 2008 da Sarah M. Eden e porta sullo schermo con una produzione indipendente una storia che i lettori del libro avevano da tempo immaginato in forma visiva. Non è il tipo di serie che nasce da un accordo multimilionario con uno studio: è qualcosa di più fragile e più genuino, e si sente.

La trama: un matrimonio combinato, un duca solitario, un percorso di fiducia

La storia ruota attorno a Persephone Lancaster, interpretata da Ryann Bailey, una giovane donna che si ritrova ad accettare una proposta di matrimonio improvvisa da parte di un uomo che conosce appena. Adam Boyce (Jake Stormoen) è un duca solitario e segnato dal passato, freddo, chiuso, quasi intimidatorio — un uomo che nasconde dietro il proprio distacco ferite profonde e insicurezze mai realmente superate.

Persephone è la primogenita di una famiglia in difficoltà economiche e l'unico punto di riferimento per i suoi fratelli: vede in questo matrimonio di convenienza l'unica via per mettere al sicuro i propri cari dalla povertà. Anche Adam agisce per necessità: il peso del titolo nobiliare e la pressione sociale lo spingono a cercare un'erede legittimo. La dinamica tra i due si costruisce su una distanza iniziale molto forte: Persephone si trova a dover affrontare una nuova vita accanto a un marito incapace persino di sostenere il suo sguardo. È proprio qui che la serie trova la sua forza — non nella passione immediata, ma in un desiderio che cresce lentamente, che si costruisce attraverso piccoli gesti e conversazioni difficili.

Il castello di Falstone, così come descritto nel libro e nel film, non esiste nella realtà. È un luogo immaginario creato dalla scrittrice Sarah M. Eden - © Prime Video

Austeno, non lussuoso: perché Seeking Persephone è diversa da Bridgerton

Pur richiamando per atmosfera il mondo di Bridgerton, la miniserie sceglie una strada diversa. Se la serie Netflix punta spesso su una sensualità più esplicita e su un tono visivamente sontuoso — costumi sopra le righe, palette di colori sature, balli spettacolari — Seeking Persephone abbraccia una sensibilità più austera e profondamente austeniana. L'evoluzione del rapporto tra i due protagonisti si fonda su emozioni represse, differenze sociali e fragilità interiori, ma il cuore del racconto non è tanto il lieto fine in sé, quanto il percorso che porta due persone profondamente diverse a comprendersi, a comunicare e soprattutto a imparare a fidarsi l'una dell'altra.

È una distinzione che conta: chi cerca in una serie romantica la scarica di adrenalina immediata troverà Seeking Persephone più lenta del previsto. Chi invece apprezza il ritmo di un sentimento che si costruisce mattone dopo mattone, che deve guadagnarsi ogni centimetro, troverà in questa miniserie qualcosa di raro.

L'atmosfera: un castello, la campagna inglese e un naturalismo ben calibrato

Uno degli aspetti più riusciti è l'atmosfera. Nonostante si tratti di un progetto indipendente nato dal crowdfunding, la produzione riesce a mantenere una buona qualità complessiva, puntando sul naturalismo piuttosto che sull'opulenza. Costumi, acconciature e scenografie non cercano lo sfarzo esasperato, ma costruiscono un mondo elegante e credibile, con un castello immerso nella campagna inglese che restituisce tutto il fascino tipico del genere. La luce è naturale, gli ambienti sobri ma curati, il ritmo delle scene più contemplativo che spettacolare.

Attualmente Seeking Persephone è disponibile su Prime Video negli Stati Uniti, ma visto il recente interesse crescente, è possibile che la serie arrivi presto anche nel nostro Paese.