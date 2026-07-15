Far Cry: un'amatissimo attore di Quentin Tarantino sarà uno dei protagonisti della serie tv

Pubblicazione: 15 luglio alle 18:49

Quando un attore del calibro di Steve Buscemi si unisce a un progetto televisivo, l'attenzione è garantita. Quando quel progetto è una serie antologica basata su uno dei videogiochi più iconici degli ultimi vent'anni, prodotta da FX e creata da Noah Hawley, il cocktail diventa irresistibile. Far Cry, il franchise di Ubisoft che ha venduto milioni di copie nel mondo dal 2004 a oggi, sta per fare il salto definitivo verso il piccolo schermo, e lo fa con un cast che promette scintille.

Far Cry 6 - Ubisoft

L'annuncio è arrivato a metà luglio 2026: Buscemi, otto volte candidato agli Emmy e volto indimenticabile di, entra a far parte del cast della serie insieme a Rob Mac e Lizzy Caplan. Un trio che già sulla carta suggerisce una, perfettamente in linea con lo spirito selvaggio e imprevedibile del videogioco originale.

Ma cosa rende Far Cry così speciale da meritare un adattamento televisivo di questo livello? Chi conosce i giochi sa bene che la serie Ubisoft non è mai stata solo una questione di sparatorie in prima persona e mondi aperti mozzafiato. Ogni capitolo ha raccontato storie autonome, ambientate in location esotiche e spesso remote: isole tropicali, altopiani dell'Himalaya, praterie del Montana, giungle post-apocalittiche. Ogni gioco presentava antagonisti memorabili, personaggi complessi e narrative che esploravano temi come il potere, la sopravvivenza, la follia e l'identità.

Boardwalk Empire - Hbo

Proprio questo DNA narrativo, il genio creativo dietroe la futura Alien: Earth, a mettere mano al progetto. Hawley, attraverso la sua banner di produzione 26 Keys, si è unito a Rob Mac,e produttore esecutivo del documentario Welcome to Wrexham, per dare vita a una serie cheOgni stagione avrà un'ambientazione diversa, un nuovo cast di personaggi e una storia autoconclusiva, esattamente come accade nei giochi.

Steve Buscemi non ha certo bisogno di presentazioni. La sua carriera attraversa quattro decenni di cinema e televisione d'autore. Ha lavorato con i fratelli Coen, Quentin Tarantino, Jim Jarmusch e Martin Scorsese. In televisione ha conquistato il pubblico con il ruolo di Nucky Thompson in Boardwalk Empire, ricevendo grandi riconoscimenti per il ruolo, e ha fatto parte del cast di The Sopranos, altro titolo cult che gli è valso nomination prestigiose. Più di recente, Buscemi è apparso nella seconda stagione di Wednesday, la serie Netflix con Jenna Ortega, e sarà uno dei protagonisti in Wild Horse Nine, il nuovo film di Martin McDonagh (autore a cui dobbiamo ringraziare per Tre manifesti a Ebbing, Missouri), a conferma che la sua carriera non conosce rallentamenti.

L'aggiunta di Steve Buscemi al progetto è un segnale chiaro: FX e Ubisoft non stanno puntando a un semplice adattamento commerciale, ma a una serie che possa ambire alla stessa credibilità artistica delle migliori produzioni del network. Con Hawley alla guida creativa, Mac nel cast e in produzione, e un attore della statura di Buscemi a bordo, Far Cry potrebbe trasformarsi nel prossimo grande evento televisivo per gli appassionati di storie intense, personaggi indimenticabili e ambientazioni mozzafiato.