Farouk Kassam, cosa fa oggi: il sequestro, la nuova vita tra Roma, Dubai e Londra fino alla fiction Rai

Pubblicazione: 16 novembre alle 20:00

Ci sono immagini che l'Italia non dimentica. Quella di un bambino di sette anni strappato alla sua casa in Costa Smeralda, sotto lo sguardo dei genitori e della sorellina, è una di queste. Era il 15 gennaio 1992. Da quella notte l’Italia rimase sospesa per 177 giorni, il tempo che separò Farouk Kassam dalla libertà. Oggi quella vicenda diventa una serie in tre serate, e la domanda che molti spettatori si pongono è semplice: che ne è stato di lui?

è tratta dal libro scritto dal padre, Fateh Kassam, con Marco Corrias, intitolato “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”. La regia è di Carlo Carlei. Il progetto è una coproduzione Rai Fiction e Bim Produzione, realtà del gruppo Wild Bunch, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission. Fateh ha il volto dimentreè la madre Marion. Nel cast ci sono anche

Presentata alla Festa del Cinema di Roma il 20 ottobre, la fiction non racconta solo un fatto di cronaca. Mette al centro una famiglia straniera, da tempo radicata in Sardegna, che vede il proprio equilibrio spezzato dalla violenza. Racconta anche come, davanti all’impensabile, le persone scoprano limiti e risorse che ignoravano di avere, mentre i legami più saldi vengono messi alla prova. Fu inoltre un caso che portò lo Stato in una crisi profonda, e che segnò una svolta nella lotta ai sequestri di persona a scopo di estorsione.

Una scena di 177 giorni - Il rapimento di Farouk - Fonte: Rai

A colpire è soprattutto la scelta di Farouk di partecipare al progetto. A margine della presentazione romana ha spiegato che per lui è stato “un modo di affrontare ancora il trauma che ho avuto da bambino, un aiuto nel cercare di crescere e sapere affrontare le proprie paure”. Il suo percorso di rielaborazione, però, non è stato rapido. Parlando con La Nuova Sardegna ha raccontato di sentirsi davvero libero solo dopo i 25 anni: “Credo di averla davvero superata dai 25 anni in poi, da quando sono riuscito a parlarne anche con leggerezza, perché sentirsi libero è stato un percorso molto lungo, arrivato grazie al sostegno della mia famiglia e degli amici, che hanno saputo farmi pensare ad altro quando era necessario”.

Farouk Kassam a Porta a Porta - Fonte: Rai

Con il Corriere della Sera è stato ancora più diretto sulle ferite di allora: “Gli psicologi non hanno funzionato: non sono riuscito ad aprirmi. Non sono un super uomo. È stato terribile. Ho pianto e sofferto a lungo. Per anni. Oggi credo di essere diventato una roccia. O lo spero”. Nonostante tutto,Per anni ha trascorso buona parte dell’anno nell’hotel di famiglia in Costa Smeralda, il, spiegando che il suo attaccamento ha un’origine precisa: “Ho sentito la vicinanza del popolo sardo dopo la mia liberazione, motivo per cui sento un forte legame con questa terra”.

Prima di occuparsi di ospitalità, Farouk ha scelto la strada degli studi economici. Ha frequentato Economia Aziendale a Roma, poi ha completato la formazione negli Stati Uniti, all’Università della California (UCLA), dove si è dedicato a International Business e Trade & Commerce. Una preparazione internazionale che si riflette nel suo percorso professionale. Oggi ha 42 anni, è sposato e ha una figlia di 4 anni. Lavora in vari ambiti del settore immobiliare e si muove di continuo tra Roma, Dubai e Londra. Dai suoi profili social emerge una vita fatta di frequenti viaggi, che toccano anche gli Stati Uniti e, naturalmente, la Sardegna. Segue con interesse l’evoluzione tecnologica e le iniziative ambientaliste, in una dimensione quotidiana che sembra guardare soprattutto avanti.

Chi lo ha conosciuto solo attraverso le cronache del 1992 fatica forse a riconoscerlo in questo professionista cosmopolita e padre di famiglia. Eppure il filo che lega il bambino di allora all’uomo di oggi è proprio la capacità di non farsi definire da quei 177 giorni, senza però negarli. La fiction arriva in prima visione in tre serate, da lunedì 16 novembre su Rai 1 e RaiPlay. Per chi ricorda quell’inverno e quella lunga estate, sarà un ritorno a una pagina dolorosa. Per le nuove generazioni sarà l’occasione di conoscere una vicenda che cambiò il modo in cui il Paese guardava ai sequestri. E per Farouk, forse, è un altro passo verso quella “roccia” che dice di essere diventato.