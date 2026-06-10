Fascino, ambiguità e Alessandro Borghi come non l'avete mai visto: 4 curiosità su questo film in uscita oggi al cinema

Pubblicazione: 10 giugno alle 08:10

Oggi nelle sale italiane approda Il Prigioniero, il nuovo film del regista spagnolo Alejandro Amenábar che porta sul grande schermo una delle pagine meno conosciute della vita di Miguel de Cervantes, il futuro autore del Don Chisciotte. Un film che apre l’estate con un sapore esotico e ricco di avventura, poesia e coraggio. Ma è anche un film che vede nel cast uno degli attori più amati del cinema italiano contemporaneo, Alessandro Borghi, protagonista di una trasformazione sorprendente.

L’attore romano infatti veste i panni del temutoe tra prigionia, conflitti religiosi e desiderio di libertà, appare in quella che è una pellicola che si presenta già come uno degli eventi cinematografici più interessanti della stagione. Ambientato nel 1575,segue le vicende dello scrittore del celebre e iconico romanzo (interpretato daconosciuto ai più come Guillermo Sacristán nella soap Una vita), quando, ancora giovane soldato,

In attesa di un riscatto che potrebbe non arrivare mai, il giovane Miguel de Cervantes affronta la dura realtà della prigionia. Per resistere alla disperazione, inizia a raccontare storie ai compagni di cella, trovando nella narrazione una forma di libertà interiore. Le sue parole finiscono però per attirare l'attenzione di Hasan (Alessandro Borghi), il potente governatore della città, dando vita a un rapporto complesso destinato a cambiare il destino di entrambi.

Una scena de Il Prigioniero - Fonte: Buena Vista International

Il film vanta almeno quattro curiosità su cui vale la pensa soffermarsi:

Nel corso della sua carriera Borghi ha interpretato nomi conosciuti della cronaca italiani, artisti, criminali e personaggi contemporanei segnati da profonde contraddizioni. In Il Prigioniero, però, l'attore romano si allontana radicalmente dai ruoli che lo hanno reso celebre.

Qui veste infatti i panni di Hasan, Bey di Algeri e figura centrale nell'amministrazione ottomana della città. Non si tratta semplicemente di un antagonista, ma di un personaggio sfaccettato, sospeso tra autorità, fascino e ambiguità morale. Costumi, ambientazione e contesto storico contribuiscono a restituire un Borghi inedito, immerso in un universo lontanissimo dall'Italia storica o contemporanea che spesso ha fatto da sfondo ai suoi lavori più noti.

Per molti spettatori è probabilmente una delle interpretazioni più sorprendenti della sua carriera.

Alessandro Borghi in una scena de Il Prigioniero - Fonte: Buena Vista International

2. Dietro la macchina da presa c'è un regista premio Oscar

Un'altra ragione per tenere d'occhio Il Prigioniero è il nome del suo autore. A dirigere il film è infatti Alejandro Amenábar, uno dei registi spagnoli più apprezzati degli ultimi decenni.

Il cineasta ha firmato opere diventate punti di riferimento del cinema europeo, come The Others (con Nicole Kidman nei panni della protagonista) e Mare dentro, quest'ultimo premiato con l'Oscar come miglior film straniero. La sua filmografia si è sempre distinta per la straordinaria unione di spettacolo, riflessione storica e profondità psicologica.

Con Il Prigioniero torna a confrontarsi con il racconto storico, scegliendo però una prospettiva meno convenzionale: non il Cervantes già consacrato dalla letteratura, ma il giovane uomo che avrebbe trasformato le proprie esperienze di vita in materiale narrativo.

3. Una produzione internazionale tra Italia e Spagna

Il film nasce da una collaborazione produttiva particolarmente ambiziosa. Italia e Spagna hanno unito le forze per realizzare una grande produzione storica capace di ricostruire il Mediterraneo del XVI secolo con notevole attenzione ai dettagli.

Le riprese si sono svolte in diverse località spagnole, tra Alicante, Santa Pola, Valencia e gli storici Reales Alcázares di Siviglia. A completare il lavoro di ricostruzione sono intervenuti gli studi della Ciudad de la Luz, che hanno consentito di creare scenografie complesse e suggestive.

Il risultato è un film che punta molto sull'impatto visivo e sulla ricostruzione d'epoca, elementi fondamentali per trasportare lo spettatore nel mondo dei corsari, dei mercanti e delle tensioni politiche che attraversavano il Mediterraneo del Cinquecento.

Julio Peña in una scena de Il Prigioniero - Fonte: Buena Vista International

4. La colonna sonora porta la firma dello stesso regista

Non tutti sanno che Amenábar, oltre a dirigere e scrivere i propri film, è anche compositore. In Il Prigioniero ha scelto nuovamente di occuparsi personalmente delle musiche, seguendo una tradizione che accompagna da anni il suo percorso artistico.

La scelta permette al regista di controllare direttamente anche la dimensione delle emozioni del racconto, costruendo un legame ancora più stretto tra immagini e suoni. In un'opera che alterna momenti di tensione, introspezione e avventura, la colonna sonora diventa una parte molto importante di tutta la narrazione.

Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e successivamente accolto anche al Torino Film Festival, Il Prigioniero arriva nelle sale oggi in Italia, accompagnato da aspettative elevate. E se il giovane Cervantes cerca la libertà attraverso l'immaginazione, Borghi dimostra ancora una volta di non avere paura di esplorare territori artistici sempre nuovi.