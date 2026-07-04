Fast & Furious 11 al via, Vin Diesel dal set: "Sarà un finale straordinario"

Pubblicazione: 04 luglio alle 18:12

Dopo tre anni di attesa, ritardi e speculazioni, l'undicesimo e ultimo capitolo della saga principale di Fast & Furious è finalmente entrato in produzione. A darne l'annuncio è stato lo stesso Vin Diesel, protagonista e produttore della serie, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram direttamente dal set di Fast Forever, titolo ufficiale del film che chiuderà una delle franchise action più longeve e redditizie della storia del cinema.



Nel filmato, girato in quello che sembra essere un garage con una muscle car nera in primo piano, Diesel parla con voce bassa mentre membri della troupe lavorano dietro di lui attorno a un setup di illuminazione. L'attore ha voluto ringraziare personalmente i fan per la pazienza dimostrata durante questi anni di preparazione, promettendo che l'attesa sarà ripagata: "Sarà un finale straordinario", ha dichiarato, lasciando intendere che il team produttivo sta mettendo tutta la cura necessaria per concludere degnamente un viaggio cinematografico iniziato nel 2001.



La vettura visibile nel video potrebbe essere proprio la leggendaria Dodge Charger del 1970 di Dominic Toretto, l'auto iconica apparsa in molteplici capitoli della saga in diverse incarnazioni. L'ambientazione del garage non è casuale: rappresenta il luogo simbolico dove Dom e la sua crew hanno sempre pianificato le loro imprese, un ritorno alle radici perfetto per un franchise che ha promesso di riportare l'azione a Los Angeles, la città dove tutto è cominciato venticinque anni fa.





La data di uscita, rivelata da Vin Diesel stesso negli scorsi mesi, fissata per il 17 marzo 2028 offre ampio margine per completare la lavorazione. Assumendo che le riprese durino dai tre ai sei mesi, la produzione avrà quasi due anni per la post-produzione, un tempo cruciale per curare gli effetti visivi e assemblare quello che Diesel ha promesso sarà un finale all'altezza delle aspettative accumulate in un quarto di secolo di storie.



Sul fronte narrativo, Fast Forever dovrà risolvere i cliffhanger lasciati aperti da Fast X. Il finale del decimo capitolo ha visto Jason Momoa nel ruolo di Dante ancora in libertà come antagonista principale, suggerendo che il carismatico villain potrebbe tornare per uno scontro conclusivo. Ma le sorprese non si sono limitate all'antagonista: il film del 2023 ha riportato a sorpresa Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs e Gal Gadot come Gisele, apparentemente tornata dalla morte. La loro presenza in Fast Forever appare probabile, sebbene non ancora confermata ufficialmente.



Il cast dovrebbe includere i volti storici della franchise: Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris e Sung Kang sono attesi al ritorno, mentre restano da confermare altri nomi apparsi in Fast X come Jason Statham, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson, Scott Eastwood, Alan Ritchson, Daniela Melchior e il giovane Leo Abelo Perry.



Vin Diesel, sempre molto attivo sui social media riguardo ai suoi progetti, ha anche anticipato nel video che Fast Forever è solo uno dei numerosi film in lavorazione. Tra questi figura un adattamento cinematografico di Rock 'Em Sock 'Em Robots, il celebre gioco da tavolo dei robot pugili. Questa apertura lascia intendere che l'attore continuerà a condividere aggiornamenti regolari durante le riprese, offrendo ai fan uno sguardo privilegiato sulla realizzazione del finale della saga.