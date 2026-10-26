Fast & Furious 6, il finale nasconde un collegamento inaspettato con un altro capitolo della saga

Pubblicazione: 26 ottobre alle 08:15

Ci sono finali che chiudono una storia e altri che riescono a cambiare completamente il significato di ciò che gli spettatori hanno visto fino a quel momento. Fast & Furious 6 appartiene alla seconda categoria. Il film del 2013, diretto da Justin Lin e interpretato da Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson, si conclude infatti con una delle sequenze più spettacolari dell'intera saga, ma è soprattutto ciò che accade durante i titoli di coda a nascondere una rivelazione fondamentale. Una scena che non soltanto anticipa il capitolo successivo, ma permette anche di comprendere meglio gli eventi di un film uscito diversi anni prima.

Per capire il significato del finale bisogna partire dalla missione che riunisce. Dopo il colpo realizzato in, Dom e i suoi compagni hanno finalmente abbastanza denaro per vivere senza preoccupazioni. Il problema è che sono ancora ricercati e non possono tornare negli Stati Uniti., l'agente interpretato da Dwayne Johnson, che propone loro un accordo: aiutarlo a catturare una pericolosa organizzazione criminale in cambio della cancellazione dei reati commessi. A guidare il gruppo di mercenari è, interpretato da, un ex militare intenzionato a impossessarsi dei componenti necessari per realizzare una potente arma tecnologica.

Ma Dom ha un motivo ancora più personale per accettare la missione. Hobbs gli mostra infatti una fotografia che sembra impossibile: Letty Ortiz, la donna che credeva morta, è ancora viva. Il personaggio interpretato da Michelle Rodriguez è sopravvissuto agli eventi raccontati in Fast & Furious - Solo parti originali, ma ha perso la memoria e ora lavora proprio per Shaw. La possibilità di riportarla a casa diventa così una delle principali motivazioni di Dom, che riunisce Brian O'Conner, Roman Pearce, Tej Parker, Han Lue e Gisele Yashar. La caccia a Shaw conduce il gruppo attraverso inseguimenti, scontri e tradimenti, fino a una battaglia conclusiva ambientata su una pista aeroportuale. È qui che Fast & Furious 6 arriva al suo momento decisivo.

Fast & Furious 6, fonte: Paramount

Dopo essere stato temporaneamente catturato, Shaw riesce a ottenere la libertà grazie al rapimento di Mia, la sorella di Dom e compagna di Brian. Il criminale tenta quindi di fuggire a bordo di un gigantesco aereo cargo, portando con sé il dispositivo che la squadra deve recuperare.e i suoi compagni si lanciano all'inseguimento, cercando di impedire il decollo del velivolo. Mentreriesce, gli altri tentano di bloccare l'aereo utilizzando le proprie automobili e dei cavi agganciati alla struttura. La sequenza si trasforma rapidamente in una battaglia nella quale ogni personaggio è costretto a rischiare la vita. Durante lo scontro emerge definitivamente anche il tradimento di, l'agente che aveva affiancato Hobbs durante la missione.

La donna, interpretata da Gina Carano, si rivela una complice di Shaw e affronta Letty all'interno dell'aereo. È proprio Letty a fermarla, dimostrando di aver ormai scelto da quale parte stare, anche se non ha ancora recuperato completamente i ricordi della propria vita precedente. Ma la vittoria della squadra ha un prezzo altissimo. Gisele muore per salvare Han. Durante il tentativo di bloccare l'aereo, la donna si trova in una situazione disperata e quando vede che uno degli uomini di Shaw sta per uccidere Han, decide di intervenire, sacrificando la propria vita per proteggere l'uomo che ama. È uno dei momenti più drammatici del film e segna profondamente il personaggio interpretato da Sung Kang.

Intanto, all'interno del velivolo, lo scontro tra Dom e Owen Shaw raggiunge il culmine. Il criminale viene scaraventato fuori dall'aereo e rimane gravemente ferito, mentre il velivolo finisce per schiantarsi. Per qualche istante sembra che anche Dominic sia morto nell'esplosione. Ma il protagonista riesce a salvarsi, uscendo dai rottami al volante di un'automobile. La missione può finalmente considerarsi conclusa. Dom consegna a Hobbs il dispositivo recuperato e ottiene ciò che aveva chiesto fin dall'inizio: la libertà per sé e per la propria famiglia. Il gruppo torna così a Los Angeles, nella casa dei Toretto che gli spettatori avevano conosciuto nel primo film della saga. È un ritorno alle origini dal significato particolarmente importante.

Fast & Furious 6, fonte: Paramount

, Dom e i suoi amici possono finalmente sedersi attorno allo stesso tavolo senza il timore di essere arrestati. Ancheè nuovamente accanto a Dominic. La donna non ha ancora recuperato tutti i ricordi, ma sceglie di restare con lui, mentrecomprende che il legame tra i due non si è mai davvero spezzato. La famiglia sembra finalmente riunita. Manca però una persona:. La sua morte ha lasciato un vuoto impossibile da colmare, soprattutto per Han,. Una scelta che potrebbe sembrare soltanto il modo con cui il personaggio cerca di affrontare il dolore, ma che nasconde un collegamento fondamentale con il resto della saga.

Perché la storia di Han non finisce qui e, durante i titoli di coda, Fast & Furious 6 mostra una scena ambientata proprio a Tokyo. Gli spettatori assistono nuovamente all'incidente automobilistico che coinvolge Han in The Fast and the Furious: Tokyo Drift, il terzo capitolo della saga, uscito nel 2006. Nel film del 2006, Han rimane coinvolto in uno scontro durante un inseguimento e la sua automobile prende fuoco. Per anni, quella sequenza era stata presentata come un incidente dalle conseguenze tragiche. Ma Fast & Furious 6 rivela che dietro lo schianto si nasconde qualcosa di molto diverso. La scena mostra infatti un uomo alla guida dell'automobile che colpisce deliberatamente quella di Han.

Il responsabile scende dal veicolo, si avvicina al luogo dell'incidente e telefona a Dominic Toretto. A interpretarlo è Jason Statham. Il personaggio è Deckard Shaw, fratello maggiore di Owen Shaw, intenzionato a vendicarsi di Dom e della sua squadra per quanto accaduto al fratello. La telefonata rappresenta una dichiarazione di guerra. Deckard fa capire a Dominic che presto scoprirà chi è, mentre l'automobile di Han viene avvolta dalle fiamme. È una rivelazione che cambia il modo di interpretare uno degli eventi più importanti della saga. L'incidente di Han non viene più presentato come una semplice fatalità, ma come un attacco organizzato da qualcuno che vuole colpire la famiglia di Toretto. La sequenza permette inoltre di chiarire un dettaglio che aveva creato confusione tra gli spettatori.

Fast & Furious 6, fonte: Paramount

Sebbene Tokyo Drift sia uscito nelle sale nel 2006, gli eventi raccontati nel film si svolgono, nella cronologia interna della saga,. I capitoli precedenti avevano infatti continuato a mostrare Han ancora vivo, nonostante il pubblico avesse già assistito alla sua apparente morte. La scena con Deckard Shaw collega finalmente le due linee narrative e prepara direttamente. È anche per questo che il finale del sesto capitolo ha un'importanza particolare. Da una parte conclude il percorso iniziato con il ritorno di Letty e con la missione contro Owen Shaw., destinata a mettere ancora una volta in pericolo le persone più care a Dominic.

Il ritorno alla casa di Los Angeles, che sembrava rappresentare il raggiungimento della pace tanto desiderata, assume così un significato diverso. La famiglia è finalmente tornata insieme, ma qualcuno ha già deciso di colpirla. C'è infine un'ultima precisazione importante per chi conosce anche i capitoli successivi della saga. La vicenda di Han viene infatti ripresa e ulteriormente reinterpretata in Fast & Furious 9, che introduce nuove informazioni su ciò che accadde realmente a Tokyo.

La scena di Fast & Furious 6 rimane comunque fondamentale per comprendere il collegamento tra Tokyo Drift e Fast & Furious 7, oltre che per conoscere il personaggio di Deckard Shaw. Ed è proprio questa la particolarità del finale. Fast & Furious 6 sembra concludersi con una vittoria, ma la sua ultima scena trasforma quella vittoria nell'inizio di una nuova storia. Perché nella saga di Dominic Toretto la famiglia è sempre stata la cosa più importante. E proprio quando tutti sembrano finalmente al sicuro, arriva qualcuno disposto a mettere alla prova quel legame ancora una volta.