Fast & Furious, annunciata la Steelbook 4K per il 25° anniversario: ecco cosa contiene (ed è già preordinabile)

Pubblicazione: 25 giugno alle 10:00

Un quarto di secolo è passato da quando Dominic Toretto e Brian O'Conner hanno acceso i motori delle loro bolidi modificate, dando il via a quello che sarebbe diventato uno dei franchise cinematografici più redditizi della storia. Fast and the Furious, il film che nel 2001 trasformò le corse clandestine di strada in un fenomeno pop globale, celebra il suo 25esimo anniversario con un'edizione che farà battere il cuore ai collezionisti e agli appassionati di home video di qualità.

Universal ha annunciato l'uscita di, rimasterizzato ine accompagnato da una valanga di contenuti extra. La data di lancio è fissata per il, appena quattro giorni dopo l'anniversario ufficiale del film, uscito nelle sale americane il 21 agosto 2001. Due versioni saranno disponibili:, entrambe già preordinabili presso diversi rivenditori a prezzi che oscillano tra i

Anche dal punto di vista del packaging, Universal sembra aver realizzato una delle steelbook più curate dedicate al franchise. La limited edition sfoggia una slipcase esterna con le due auto simbolo del film, la Toyota Supra gialla di Brian O'Conner e la Dodge Charger R/T del 1970 di Dom Toretto. Rimuovendo la custodia, compare un'immagine nostalgica con il cast originale riunito, mentre all'interno dello steelbook il design rende omaggio separatamente alle due vetture che hanno contribuito a rendere iconico il primo capitolo. Invece la versione standard punta su una cover più tradizionale, ma mantiene comunque i richiami alle auto che hanno definito l'identità della saga.

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Coming on September 7th on Ultimate Collector's Edition #4K #SteelBook from @UniversalPics: #TheFastAndTheFurious (2001)!



Ultimate Collector’s Edition includes steelbook, rigid slipcase, script book with full movie script, poster, character cards and UK… pic.twitter.com/Ub0FmmoNOy — Disc-Connected (@disc_connected) June 23, 2026

Naturalmente non manca il comparto tecnico. Entrambe le edizioni includono il disco 4K Ultra HD, il Blu-ray, il DVD e un codice per il download digitale, ma è soprattutto la quantità di contenuti extra a renderle particolarmente interessanti, visto che include più di due ore di contenuti extra, con scene eliminate, featurette dedicate al dietro le quinte, approfondimenti sul mondo delle corse clandestine e il commento audio del regista Rob Cohen. Il vero fiore all'occhiello è però il documentario inedito Riding a Legacy: 25 Years of Fast, in cui Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, il produttore Neal Moritz e Meadow Walker, figlia di Paul Walker, ripercorrono l'eredità del primo film e il suo enorme impatto sulla cultura pop.

Non è la prima volta che Universal dedica una steelbook a, ma questa edizione si distingue per il nuovo restauro in 4K, il packaging completamente ripensato e il forte valore celebrativo del. Un'uscita che arriva anche in un momento particolarmente significativo per il franchise, ormai lanciato verso Fast Forever, l'undicesimo e ultimo capitolo della saga principale.

Rivedere oggi Fast and the Furious significa tornare alle origini di una serie che, prima di trasformarsi in uno spettacolo globale fatto di missioni impossibili e acrobazie sempre più spettacolari, raccontava soprattutto la passione per le auto elaborate, le corse clandestine e il senso di famiglia destinato a diventare il marchio di fabbrica del franchise. Per chi è cresciuto con Dom Toretto e Brian O'Conner, questa nuova steelbook rappresenta molto più di una semplice riedizione: è un omaggio a un film che ha segnato un'intera generazione di appassionati. Qui potete acquistare la versione standard.