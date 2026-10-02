Fast & Furious, arriva una svolta inaspettata: la saga si prepara a una nuova era

Pubblicazione: 02 ottobre alle 16:30

Fast & Furious si prepara a cambiare ancora una volta direzione. Dopo 25 anni trascorsi tra corse clandestine, missioni internazionali e una famiglia diventata simbolo della saga, l'universo creato da Universal è pronto ad allargarsi ulteriormente. La novità arriva da Peacock, che ha ufficialmente dato il via libera a un nuovo progetto ambientato nel mondo di Dominic Toretto e compagni. L'annuncio segna un passaggio importante per uno dei franchise cinematografici più redditizi di sempre. E il momento scelto per questa espansione non è casuale, il 2028 sarà infatti un anno centrale per il futuro della saga.

Il progetto rappresenta qualcosa di nuovo per il franchise, anche se Fast & Furious aveva già avuto un'esperienza televisiva con la serie animata Fast & Furious: Spy Racers. Questa volta, però, si tratta del primo progetto live-action seriale legato all'universo cinematografico. L'idea era stata anticipata nel maggio 2026, quando. In quell'occasione l'attore aveva spiegato che, negli ultimi anni, era emerso il desiderio di raccontare maggiormente i personaggi storici e le loro vicende anche al di fuori dei film. In precedenza si era parlato addirittura di quattro progetti live-action in sviluppo, ma al momento soltanto uno ha ricevuto ufficialmente il via libera alla produzione.

Per quanto riguarda il nuovo progetto, le informazioni sulla storia sono ancora riservate. Non è stato annunciato né il titolo né il cast e non è stato chiarito quali personaggi già conosciuti compariranno nella vicenda. Alla scrittura del pilot ci saranno Mike Daniels e Wolfe Coleman, che assumeranno anche il ruolo di co-showrunner e produttori esecutivi. Daniels ha lavorato a produzioni come Sons of Anarchy, Shades of Blue, PONIES e al progetto reboot di The Rockford Files, mentre Coleman ha collaborato a Shades of Blue e 9-1-1: Lone Star. La produzione sarà affidata a Universal Television, con Vin Diesel, Sam Vincent, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Jeff Kirschenbaum e Chris Morgan tra i produttori esecutivi.

Un elemento particolarmente interessante riguarda il calendario. Peacock punta a portare il progetto sul proprio servizio di streaming nel 2028, lo stesso anno in cui Universal ha programmato l'arrivo di Fast Forever, il prossimo capitolo cinematografico della saga, attualmente fissato al 17 marzo 2028. Non è stato però confermato che i due progetti saranno direttamente collegati dal punto di vista narrativo. Al momento non sappiamo se il film introdurrà personaggi o situazioni destinati a proseguire sul piccolo schermo oppure se il progetto televisivo racconterà una storia autonoma all'interno dello stesso universo.