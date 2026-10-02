Fast & Furious, arriva una svolta inaspettata: la saga si prepara a una nuova era
Fast & Furious si prepara a una nuova era: Peacock dà il via libera a un nuovo progetto ambientato nell’universo della saga, atteso nel 2028.
Fast & Furious si prepara a cambiare ancora una volta direzione. Dopo 25 anni trascorsi tra corse clandestine, missioni internazionali e una famiglia diventata simbolo della saga, l'universo creato da Universal è pronto ad allargarsi ulteriormente. La novità arriva da Peacock, che ha ufficialmente dato il via libera a un nuovo progetto ambientato nel mondo di Dominic Toretto e compagni. L'annuncio segna un passaggio importante per uno dei franchise cinematografici più redditizi di sempre. E il momento scelto per questa espansione non è casuale, il 2028 sarà infatti un anno centrale per il futuro della saga.
Per quanto riguarda il nuovo progetto, le informazioni sulla storia sono ancora riservate. Non è stato annunciato né il titolo né il cast e non è stato chiarito quali personaggi già conosciuti compariranno nella vicenda. Alla scrittura del pilot ci saranno Mike Daniels e Wolfe Coleman, che assumeranno anche il ruolo di co-showrunner e produttori esecutivi. Daniels ha lavorato a produzioni come Sons of Anarchy, Shades of Blue, PONIES e al progetto reboot di The Rockford Files, mentre Coleman ha collaborato a Shades of Blue e 9-1-1: Lone Star. La produzione sarà affidata a Universal Television, con Vin Diesel, Sam Vincent, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Jeff Kirschenbaum e Chris Morgan tra i produttori esecutivi.
Un elemento particolarmente interessante riguarda il calendario. Peacock punta a portare il progetto sul proprio servizio di streaming nel 2028, lo stesso anno in cui Universal ha programmato l'arrivo di Fast Forever, il prossimo capitolo cinematografico della saga, attualmente fissato al 17 marzo 2028. Non è stato però confermato che i due progetti saranno direttamente collegati dal punto di vista narrativo. Al momento non sappiamo se il film introdurrà personaggi o situazioni destinati a proseguire sul piccolo schermo oppure se il progetto televisivo racconterà una storia autonoma all'interno dello stesso universo.