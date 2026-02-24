FBI Most Wanted cancellata, ma Shantel VanSanten rivela il piano per Nina e Scola

Pubblicazione: 24 febbraio alle 14:26

La cancellazione di FBI: Most Wanted ha lasciato un vuoto nel cuore di milioni di spettatori. Dopo sei stagioni di inseguimenti mozzafiato, crimini risolti e personaggi diventati parte della famiglia televisiva americana, la decisione di CBS di chiudere lo spin-off creato da Dick Wolf ha sollevato polemiche e delusione. Ma in mezzo alle ceneri di una serie conclusa prematuramente, spunta una possibilità che potrebbe regalare ai fan esattamente ciò che desiderano: rivedere Nina Chase.



Shantel VanSanten, l'attrice che ha dato vita all'agente speciale Nina Chase, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che hanno acceso le speranze del fandom. In un'intervista con ScreenRant, VanSanten e il suo partner sullo schermo John Boyd hanno discusso apertamente del futuro dei loro personaggi ora che FBI: Most Wanted è ufficialmente terminata. La loro risposta non è stata quella diplomatica e vaga che ci si potrebbe aspettare da attori in transizione. Al contrario, entrambi hanno mostrato entusiasmo concreto per un possibile ritorno.

"Abbiamo detto che proporremo un episodio di coppia undercover. Farò doppio turno ogni volta che ne avranno bisogno". - Shantel VanSanten

FBI: Most Wanted aveva introdotto Nina come new entry dell'FBI, una professionista determinata che aveva rapidamente conquistato il pubblico non solo per le sue capacità investigative ma anche per la chimica palpabile con Scola.





La possibilità di vedere questa coppia in azione su CIA non è semplicemente fan service. VanSanten ha menzionato specificamente che FBI e CIA condividono gli studi di produzione, rendendo logisticamente fattibile l'apparizione di personaggi già consolidati. Il precedente esiste già: CIA ha confermato la partecipazione di veterani dell'universo FBI come Jeremy Sisto, Missy Peregrym e Alana de la Garza, tutti pronti a riprendere i loro ruoli nell'ufficio di New York.



CIA rappresenta l'ultima evoluzione del franchise creato da Dick Wolf. Con Tom Ellis di Lucifer nel ruolo principale di Colin Glass, ufficiale della CIA assegnato a una task force congiunta CIA-FBI, la serie promette di esplorare il lato più oscuro e internazionale delle operazioni di intelligence. La produzione non è stata priva di turbolenze: cambi di showrunner e uscite di membri del cast prima ancora del debutto hanno fatto dubitare della stabilità del progetto. Eppure, l'integrazione di volti familiari potrebbe essere esattamente la strategia vincente per conquistare il pubblico affezionato al franchise.



In fondo, è questo il potere dei franchise ben costruiti: i personaggi diventano più grandi delle serie che li hanno generati. Nina Chase e Stuart Scola sono ormai parte dell'immaginario collettivo di chi segue l'universo FBI. La loro storia non dovrebbe finire solo perché uno spin-off è stato cancellato. E a giudicare dalle parole di VanSanten e Boyd, forse non finirà affatto.