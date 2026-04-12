FBI sotto copertura per smascherare un culto: su Netflix, una storia vera che ha scioccato gli Stati Uniti

Pubblicazione: 12 aprile alle 10:00

Ci sono storie che sembrano uscite da un thriller hollywoodiano, eppure sono terribilmente reali. Trust me: The False Prophet, la nuova docu-serie Netflix in quattro episodi, è una di queste. Rilasciata l'8 aprile 2026, la serie è rapidamente schizzata in vetta alle classifiche globali, posizionandosi al primo posto negli Stati Uniti e al secondo nel mondo. Con un punteggio IMDb di 7.8 e un passaparola virale che sta conquistando il pubblico internazionale, questo lavoro documentaristico si sta affermando come uno dei migliori prodotti true crime della piattaforma.



Al centro della narrazione c'è la storia straordinaria di Christine Marie, esperta di culti, e di suo marito Tolga Katas, filmmaker, che hanno messo a rischio la propria incolumità per documentare dall'interno le attività della FLDS, la Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Questa comunità, con sede a Short Creek nello Utah, è guidata da Samuel Bateman, successore del famigerato Warren Jeffs, attualmente in prigione.



La coppia non si è limitata a osservare da lontano. Christine e Tolga si sono letteralmente infiltrati nel gruppo, avvicinandosi pericolosamente a Bateman per raccogliere prove delle sue relazioni poligame con donne e, aspetto ancora più inquietante, con diverse ragazze minorenni. Il materiale raccolto è agghiacciante, eppure i primi tentativi di coinvolgere le autorità locali si sono rivelati un vicolo cieco. La svolta arriva solo quando un testimone coraggioso decide di farsi avanti, fornendo le prove necessarie per convincere l'FBI a intervenire con un'operazione su larga scala.

Trust me: The false prophet - Netflix

Ogni episodio, della durata compresa tra 44 e 53 minuti, è costruito con un ritmo serrato che alterna le testimonianze degli ex membri del culto alle immagini esclusive girate sotto copertura. Non si tratta del solito true crime che si limita a ricostruire eventi passati attraverso interviste e ricostruzioni. Trust me: The False Prophet offre un punto di vista privilegiato, quello di chi ha vissuto il pericolo in prima persona, trasformando lo spettatore in testimone diretto di un'indagine che ha portato alla luce crimini devastanti.



La forza del documentario risiede anche nella sua capacità di andare oltre la cronaca giudiziaria. Accanto alla ricostruzione dettagliata delle attività criminali di Bateman, la serie dedica ampio spazio alle storie di rinascita degli ex seguaci, persone che hanno dovuto ricostruire completamente le proprie vite dopo essere fuggite da un sistema di controllo totalitario. Queste testimonianze aggiungono un livello di umanità e profondità emotiva che eleva la narrazione, trasformandola da semplice resoconto giudiziario in riflessione sul potere della manipolazione e sulla resilienza umana.



I registi Rachel Dretzin ed Elise Coker hanno orchestrato un lavoro che funziona su più livelli. Da un lato c'è l'aspetto investigativo, degno di un legal thriller, con l'FBI che si muove come in una partita a scacchi contro un avversario pericoloso e imprevedibile. Dall'altro c'è la dimensione psicologica, l'esplorazione di come un individuo possa esercitare un controllo così assoluto su decine di persone, convincendole a seguirlo ciecamente anche di fronte all'evidenza di abusi sistematici.

Trust me: The false prophet - Netflix

La classificazione TV-MA non è casuale: i contenuti affrontati sono duri, disturbanti, e non adatti a un pubblico sensibile. Eppure, proprio questa durezza è ciò che rende Trust me: The False Prophet un documento necessario. Non si tratta di voyeurismo gratuito, ma di una denuncia accurata e meticolosa che mette in luce dinamiche di potere, sfruttamento e complicità istituzionale.