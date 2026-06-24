Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto: la Rai conferma l'addio. Chi prenderà il suo posto?

Pubblicazione: 24 giugno alle 13:27

È la fine di un'era per la televisione pubblica italiana e, in particolare, per il giornalismo d'inchiesta al servizio dei cittadini. Federica Sciarelli si prepara a dire addio a "Chi l'ha visto?", lo storico programma di Rai 3 che ha guidato con rigore, empatia e autorevolezza per ben ventidue anni. Quella che per settimane è rimasta confinata nel recinto delle indiscrezioni ha trovato adesso l'ufficialità. Una nota diramata da Viale Mazzini conferma che l'azienda e la giornalista romana stanno attivamente ragionando sul futuro professionale e sui nuovi progetti che la vedranno protagonista nelle prossime stagioni, in concomitanza con la naturale scadenza del suo contratto.

Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto? Foto Raiplay

L'addio di Federica Sciarelli non rappresenta soltanto il cambio di guardia in una trasmissione di successo, ma un vero e proprio scossone per il palinsesto televisivo. Dal suo debutto al timone del programma, avvenuto nel lontano settembre 2004, la Sciarelli ha saputo trasformare "Sotto la sua direzione, la trasmissione non si è limitata a raccontare le sparizioni, ma ha riaperto cold case dimenticati, affrontato misteri complessi della cronaca nera italiana, dalle indagini, e offerto un supporto reale e costante alle famiglie delle persone scomparse.

Il legame tra la conduttrice e il suo pubblico, fidelizzato e attivissimo anche sui canali social, è sempre stato il vero motore del programma. Proprio per questo motivo la separazione consensuale tra la giornalista e il format apre una fase delicatissima per la dirigenza di Viale Mazzini che deve correre ai ripari scegliendo un volto autorevole della sua scuderia all'altezza della giornalista. Il quesito che infiamma il dietro le quinte del piccolo schermo è uno solo: chi sarà in grado di raccogliere l'eredità senza far rimpiangere lo stile inconfondibile della Sciarelli?

Secondo alcune voci di corridoio che circolano con insistenza negli ambienti televisivi, la Rai starebbe valutando profili interni ed esterni di grande peso. Tra i nomi in pole position spiccanoe di primo piano dell'azienda. Ma non si escludono colpi di scena: alcune indiscrezioni allargano la rosa dei candidati a Francesca Fagnani e Francesca Fialdini, o persino a una promozione interna di unacome Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga.

Opzione quest'ultima che garantirebbe la continuità editoriale di un format basato sul giornalismo sul campo. Nelle prossime settimane, i tavoli tecnici della Rai dovranno sciogliere le riserve: il futuro di "Chi l'ha visto?" e la nuova collocazione editoriale di Federica Sciarelli sono i primi, veri nodi del calciomercato televisivo.