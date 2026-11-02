Federico Fashion Style verso il Grande Fratello Vip: "Direi di sì". E spunta l'ombra della rivale storica
Federico Fashion Style apre alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Tutti i retroscena sulle vecchie trattative, la smentita sul coming out e il possibile incrocio con la nemica Antonella Mosetti.
Federico Fashion Style torna al centro delle dinamiche della televisione e del gossip con dichiarazioni che accendono le speranze del pubblico dei reality. L'hair stylist di Anzio ha confermato di essere pronto a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, svelando dettagli inediti sulle passate trattative e sulle indiscrezioni che lo vedrebbero protagonista della nuova edizione.
Una presenza che promette paillettes, dinamiche accese ed entrate in scena spettacolari. Attorno alla figura di Federico Fashion Style si era formata in passato un'ampia scia di rumour: diversi addetti ai lavori sostenevano infatti che la trattativa per il suo ingresso al GF Vip fosse sfumata proprio all'ultimo momento. Secondo le voci dell'epoca, il reality doveva fare da cornice alla sua attesissima rivelazione personale. La scelta finale, come noto, è poi ricaduta sui salotti di Verissimo con Silvia Toffanin.
Dietro questa decisione, tuttavia, non ci sarebbero state ragioni meramente televisive o economiche, bensì motivi legati alla sfera familiare: tutelare la serenità della figlia in un momento delicato ha spinto l'hair stylist a preferire un contesto d'intervista intimo ed evitabile dall'isolamento prolungato della Casa. Qualora l'ingaggio di Federico Lauri al Grande Fratello Vip si concretizzasse, gli autori potrebbero giocare una carta esplosiva sul piano dello spettacolo. Tra i nomi accostati al cast figura infatti anche quello di Antonella Mosetti.