Federico Fashion Style verso il Grande Fratello Vip: "Direi di sì". E spunta l'ombra della rivale storica

Pubblicazione: 02 novembre alle 12:06

Federico Fashion Style torna al centro delle dinamiche della televisione e del gossip con dichiarazioni che accendono le speranze del pubblico dei reality. L'hair stylist di Anzio ha confermato di essere pronto a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, svelando dettagli inediti sulle passate trattative e sulle indiscrezioni che lo vedrebbero protagonista della nuova edizione.

Non è certo una novità che la produzione del programma guidato da Mediaset abbia messo gli occhi su Federico Lauri. Negli anni passati il suo nome è circolato a più riprese tra i papabili concorrenti. A fare chiarezza è stato lo stesso parrucchiere delle star, confidando di aver ricevuto la proposta per entrare nella Casa praticamente a ogni stagione. "Oggi direi di sì", ha lasciato intendere l'esperto di look, lasciando aperta la strada per un debutto nel reality show più spiato d'Italia.

Una presenza che promette paillettes, dinamiche accese ed entrate in scena spettacolari. Attorno alla figura di Federico Fashion Style si era formata in passato un'ampia scia di rumour: diversi addetti ai lavori sostenevano infatti che la trattativa per il suo ingresso al GF Vip fosse sfumata proprio all'ultimo momento. Secondo le voci dell'epoca, il reality doveva fare da cornice alla sua attesissima rivelazione personale. La scelta finale, come noto, è poi ricaduta sui salotti di Verissimo con Silvia Toffanin.

Dietro questa decisione, tuttavia, non ci sarebbero state ragioni meramente televisive o economiche, bensì motivi legati alla sfera familiare: tutelare la serenità della figlia in un momento delicato ha spinto l'hair stylist a preferire un contesto d'intervista intimo ed evitabile dall'isolamento prolungato della Casa. Qualora l'ingaggio di Federico Lauri al Grande Fratello Vip si concretizzasse, gli autori potrebbero giocare una carta esplosiva sul piano dello spettacolo. Tra i nomi accostati al cast figura infatti anche quello di Antonella Mosetti.

Tra i due non scorre buon sangue:sono rimaste negli archivi della tv trash. La convivenza forzata all'interno delle mura di Cinecittà rappresenterebbe un ingrediente perfetto per garantire scontri aperti e clip virali. Non restaper capire se la trattativa andrà finalmente a buon fine. Un elemento appare chiaro: Federico Fashion Style è pronto a mostrare ogni sfaccettatura del suo carattere sotto le telecamere del GF Vip.