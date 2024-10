Felicity: J.J. Abrams svela perché ha scelto Keri Russell come protagonista

Pubblicazione: 19 ottobre alle 14:00

Keri Russell, star di The Diplomat e in precedenza di The Americans, è diventata famosa in tutto il mondo grazie alla serie Felicity e il regista J.J. Abrams, che aveva creato il progetto con Matt Reeves, ha svelato perché l'ha scelta per la parte.

Il filmmaker, intervistato da Variety, ha ricordato il momento in cui ha incontrato l'attrice per la prima volta.

Abrams ha dichiarato:

Lei è entrata nella stanza ed è stato quasi ridicolo. Perché il personaggio che avevo scritto era questa ragazza timida che non aveva mai avuto un fidanzato, che si avvicina in modo imbarazzato a un ragazzo per chiedergli di firmarle l'annuario. Non è Keri Russell, giusto?

J.J. ha quindi aggiunto:

Keri Russell entra ed è semplicemente questa ragazza bellissima… I capelli, il sorriso, gli occhi… Pensi: non è qualcuno che si adatta alla descrizione del lavoro. Ma era così genuina e divertente. E non appena si emozionava, letteralmente, io e Matt ci mettevamo a piangere. Ho pensato: 'Che cavolo?'. Era come la dimostrazione più straordinaria di neuroni specchio di sempre. E ha ottenuto la parte perché era così divertente e così sincera.