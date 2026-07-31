Ficarra e Picone tornano sul set a Cinecittà: al via le riprese del film "La notte delle fragole"

Pubblicazione: 31 luglio alle 10:31

C'è una magia speciale che si accende ogni volta che il cinema italiano torna a respirare l'aria storica degli studi di Cinecittà. Tra le scenografie iconiche e i teatri di posa che hanno fatto la storia del grande schermo, è arrivato il momento di dare il via a un nuovo capitolo fatto di risate, sentimenti e tanta umanità. Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono ufficialmente tornati sul set romano per dare vita al loro nuovo attesissimo progetto cinematografico: La notte delle fragole. Un titolo evocativo, quasi poetico, che nasconde la promessa di una commedia capace di far sorridere ma anche di toccare le corde più intime dello spettatore.

Dopo i successi travolgenti al botteghino e sul piccolo schermo, la celebre coppia comica palermitana sceglie di mettersi nuovamente in gioco con una storia fresca e coinvolgente, affiancata da un team artistico di primissimo ordine. A guidare la macchina da presa c'è Alessandro Genovesi, registaLa trama del film ruota attorno a dinamiche universali in cui è facile rispecchiarsi: convivenze forzate, nodi irrisolti del passato, legami da ricucire e incontri inaspettati che sconvolgono la quotidianità.

Tra equivoci esilaranti e riflessioni profonde sulla natura dei rapporti umani, La notte delle fragole si prefigura come un racconto dal sapore agrodolce, capace di regalare momenti di pura leggerezza senza mai rinunciare all'empatia. A impreziosire il cast insieme a Salvo e Valentino ci sono due straordinarie attrici del panorama cinematografico italiano: Anna Foglietta e Vittoria Puccini. Due presenze carismatiche che aggiungono spessore, grazia e sfumature inedite al racconto, creando una chimica di gruppo che promette scintille sul grande schermo.

La combinazione tra il talento comico del duo siciliano e l'intensità espressiva di Foglietta e Puccini rappresenta uno degli elementi di forza più stuzzicanti di questa produzione. Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film, che si occuperà della distribuzione nelle sale. Scegliere la cornice di Cinecittà per le riprese non è un semplice dettaglio logistico, ma un vero e proprio atto d'amore verso la grande tradizione della commedia all'italiana, che proprio a Roma trova il suo cuore pulsante.

L'attesa tra i fan è già alle stelle.Quali avventure vedranno protagonisti i due amati attori? Mentre le riprese proseguono a ritmo serrato nel cuore della Capitale, il pubblico attende con trepidazione di potersi accomodare al buio della sala, pronti a lasciarsi sorprendere e commuovere ancora una volta dall'inconfondibile tocco di Ficarra e Picone.