Filippo Bisciglia rompe il silenzio su Pamela Camassa: il tradimento, il perdono e perché si sono lasciati

Pubblicazione: 05 ottobre alle 11:12

Filippo Bisciglia ha scelto di raccontare senza filtri la fine della relazione con Pamela Camassa, una storia durata circa diciotto anni. Ospite di Verissimo il 4 ottobre 2026, il conduttore ha parlato anche di un tradimento avvenuto durante il loro rapporto, spiegando però perché quell'episodio non avrebbe determinato la separazione. Al centro della sua confessione c'è soprattutto il cambiamento del legame con il tempo. Una storia importante, dunque, arrivata alla fine nonostante l'affetto fosse ancora presente.

Il passaggio più delicato dell'intervista riguarda proprio il tradimento., ricevendo il suo perdono. La coppia aveva quindi superato quella crisi e continuato il proprio percorso insieme. Per questo, nella ricostruzione offerta dal conduttore, cercare nel tradimento la spiegazione della rottura sarebbe riduttivo,

Bisciglia ha spiegato che tra lui e Camassa era rimasto un sentimento profondo, ma si era affievolita la componente passionale. La decisione definitiva è stata presa da Pamela, mentre lui ammette che probabilmente avrebbe fatto molta più fatica a interrompere una relazione così lunga. Col senno di poi, però, considera quella scelta necessaria e riconosce alla sua ex compagna il coraggio di averla presa. I due si sono lasciati senza trasformare la fine della storia in una guerra e lui continua a parlare di lei con grande affetto.

Anche la vita sentimentale di Camassa è oggi cambiata, Pamela ha un nuovo compagno, Stefano Russo, e Bisciglia ha raccontato di essere sinceramente felice per lei. Il conduttore ha sottolineato di volerle bene proprio perché ha rappresentato una parte fondamentale della sua vita e di augurarsi che possa essere serena. Una posizione che mostra come, almeno dal suo punto di vista, la fine della relazione non abbia cancellato il legame umano costruito in tanti anni.