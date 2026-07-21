Film 2026, se li hai persi al cinema puoi recuperarli già in streaming: ecco i 10 titoli da vedere subito

Pubblicazione: 21 luglio alle 14:10

Per molto tempo perdere un film al cinema significava attendere mesi, se non addirittura un anno, prima di poterlo rivedere sul piccolo schermo. Oggi lo scenario è completamente diverso. Il 2026 sta confermando una tendenza ormai consolidata: le piattaforme di streaming ricevono sempre più rapidamente i titoli appena usciti nelle sale, offrendo agli spettatori una seconda possibilità nel giro di poche settimane. È una trasformazione che sta cambiando il modo di vivere il cinema. L'esperienza della sala continua a mantenere un fascino unico, ma chi non riesce a organizzarsi tra lavoro, famiglia e impegni quotidiani sa di poter recuperare molti film direttamente dal divano di casa senza attendere tempi interminabili.

Tra commedie italiane, horror, fantascienza, adattamenti letterari e grandi franchise internazionali,che sono già disponibili sulle principali piattaforme di streaming.

Tra i casi più interessanti c'è la nuova commedia diretta da Christian Marazziti, Prendiamoci una pausa, costruita attorno a un cast particolarmente ricco che riunisce Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo e Ilenia Pastorelli. Il film racconta con leggerezza e ironia cosa può accadere quando tre coppie, appartenenti a generazioni differenti, decidono di affrontare la classica "Pausa di riflessione". Situazioni paradossali, incomprensioni e momenti divertenti diventano lo spunto per riflettere sulle relazioni moderne. Dopo il passaggio nelle sale di gennaio, il titolo è già disponibile su Sky e NOW.

Claudia Gerini e Marco Giallini in Prendiamoci una pausa - Fonte: Eagle Pictures

Anche 2 Cuori 2 Capanne, firmato da Massimiliano Bruno, ha seguito un percorso analogo. Edoardo Leo e Claudia Pandolfi interpretano due quarantenni profondamente diversi: lei indipendente, anticonformista e poco incline alla vita di coppia; lui rigoroso, metodico e amante delle regole. Un evento inatteso finirà però per cambiare completamente i loro piani, dando vita a una commedia romantica che alterna sorrisi e riflessioni.

Gli appassionati del brivido hanno potuto notare come anche questo genere stia beneficiando di finestre di distribuzione sempre più corte. Tra i titoli più attesi figura, nuovo capitolo della celebre saga horror ambientata in una Gran Bretagna devastata dall'epidemia che ha trasformato il mondo in un incubo. Diretto da Nia DaCosta, il film prosegue il rilancio del franchise iniziato con il precedente episodio ed è già disponibile su Prime Video.

Anche Scream 7 ha rapidamente trovato posto nello streaming. Il ritorno di Sidney Prescott, interpretata ancora una volta da Neve Campbell, rappresenta uno degli eventi horror dell'anno. Stavolta dietro la macchina da presa c'è Kevin Williamson, storico creatore della saga, chiamato a raccontare una nuova ondata di omicidi firmati Ghostface.

Il 2026 è stato ricco anche di blockbuster destinati a conquistare immediatamente il pubblico delle piattaforme. È il caso di Project Hail Mary – L'Ultima Missione, adattamento del romanzo di Andy Weir diretto da Phil Lord e Christopher Miller. Ryan Gosling veste i panni di un insegnante di scienze coinvolto in una missione disperata per salvare il pianeta. Tra fantascienza, suspense e momenti emotivi, il film rappresenta una delle produzioni più ambiziose dell'anno ed è già approdato su Prime Video.

Ryland Grace in Project Hail Mary – L'Ultima Missione -Fonte: Sony Pictures Italia

Molto diversa, ma altrettanto spettacolare, è la storia raccontata in Marty Supreme, diretto da Josh Safdie. Il protagonista, ispirato al campione Marty Reisman, attraversa mezzo mondo inseguendo il sogno di diventare una leggenda del ping pong. Ambientazioni internazionali e un racconto fuori dagli schemi caratterizzano una pellicola disponibile sulle piattaforme HBO Max e iWonderfull.

E che che dire delle opere letterarie? Tra queste spicca Cime Tempestose, reinterpretazione firmata da Emerald Fennell del celebre romanzo di Emily Brontë. Con Margot Robbie e Jacob Elordi protagonisti, il film propone una lettura moderna della tormentata storia d'amore, puntando molto sull'intensità emotiva e sulla forte attrazione tra i personaggi principali. Chi non è riuscito a vederlo al cinema può già recuperarlo su HBO Max.

Ancora più atteso era Peaky Blinders – The Immortal Man, naturale prosecuzione della serie che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Cillian Murphy torna nei panni di Tommy Shelby in una vicenda ambientata durante la Seconda guerra mondiale, mentre Birmingham viene bombardata e nuovi pericoli minacciano la famiglia Shelby. Dopo una breve distribuzione cinematografica, il film è arrivato rapidamente su Netflix.

Una scena di 2 cuori e 2 capanne - Fonte: Vision Distribution

Anche il cinema italiano continua a trovare nuova vita sulle piattaforme. Un Bel Giorno, diretto e interpretato da Fabio De Luigi insieme a Virginia Raffaele, racconta la storia di un padre che ha dedicato tutta la propria esistenza alle quattro figlie. Quando queste decidono che è arrivato il momento di fargli ritrovare l'amore, tutto sembra prendere una piega inaspettata. Dietro la leggerezza della commedia emergono temi familiari e sentimentali raccontati con sensibilità.

Di tono completamente diverso è Il Bene Comune, diretto da Rocco Papaleo. Il film segue il viaggio di un gruppo di detenute accompagnate attraverso i sentieri del Parco Nazionale del Pollino da una guida escursionistica e da un'attrice in cerca di rilancio professionale. Durante il cammino emergono confessioni, fragilità e rapporti umani che trasformano quella semplice escursione in un percorso di crescita personale. Oggi il film è disponibile su Netflix.

La rapidità con cui questi titoli hanno raggiunto le piattaforme dimostra quanto il mercato cinematografico stia evolvendo. Se da una parte la sala resta il luogo ideale per vivere appieno l'emozione di un grande film, dall'altra lo streaming offre una possibilità concreta a chi non riesce a seguire tutte le uscite sul grande schermo.