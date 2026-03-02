Finché morte non ci separi 2: Sarah Michelle Gellar rivela l'easter egg che omaggia Buffy l'Ammazzavampiri

Pubblicazione: 02 marzo alle 09:30

Ci sono omaggi cinematografici che nascono per caso, e altri che vengono architettati con la precisione di un piano perfetto. Quello che Kathryn Newton ha tessuto per Finché morte non ci separi 2 appartiene decisamente alla seconda categoria. E il bello è che nemmeno Sarah Michelle Gellar, l'icona in carne e ossa a cui il tributo era dedicato, se n'è accorta subito.

. Newton, che nel sequel interpreta Faith, la sorella di Grace MacCaulley, ha portato sul set una foto dell'episodio pilota di Buffy. Non una foto qualsiasi: l'immagine che ha definito l'estetica di una generazione.. Un look semplice, quasi casuale, ma talmente radicato nell'immaginario collettivo da essere riconoscibile a colpo d'occhio.

La cosa più divertente, racconta Gellar, è stata la sua reazione iniziale. Durante la prima scena insieme a Newton, l'attrice ha avuto quella sensazione fastidiosa di déjà-vu: "Sai, il tuo outfit mi ricorda qualcosa". Newton, con un tempismo da commedia perfetta, ha risposto con un innocente: "Davvero?". Solo dopo la rivelazione è arrivato il momento della consapevolezza. Gellar oggi ha persino una foto side-by-side che mostra quanto sia precisa la corrispondenza: l'acconciatura è identica, i dettagli dell'abbigliamento combaciano alla perfezione.

Finché morte non ci separi - Disney+

Questo tipo di easter egg funziona su più livelli. Per i fan della prima ora di Buffy, è un colpo dritto al cuore, un riconoscimento del fatto che quella serie non era solo intrattenimento televisivo, ma un fenomeno culturale che ha plasmato il modo in cui guardiamo ai personaggi femminili forti nella cultura pop. Per chi invece non ha mai seguito le avventure della cacciatrice di vampiri, resta un dettaglio di costume azzeccato che comunque funziona all'interno della narrazione di Finché morte non ci separi 2.

. Grace, interpretata ancora da Samara Weaving, pensava di aver chiuso i conti con la famiglia di psicopatici che aveva trasformato il suo matrimonio in un incubo. Invece, come spesso accade nei migliori horror, il gioco non è affatto finito. Questa volta la posta in palio si alza vertiginosamente:che coinvolge quattro clan rivali.

L'obiettivo è il controllo del cosiddetto High Seat of the Council, un premio misterioso che garantirebbe un potere immenso a chi sopravvive. E qui entra in scena Faith, la sorella di Grace con cui i rapporti si sono deteriorati nel tempo. Le due donne si ritrovano catapultate in questo sadico torneo dove la sopravvivenza non è solo una questione personale, ma anche fraterna. Proteggere l'altra diventa parte integrante della sfida, aggiungendo un livello emotivo a un contesto già sanguinoso.

La scelta di includere un riferimento a Buffy non è casuale se pensiamo alla traiettoria del genere horror negli ultimi anni. Buffy l'Ammazzavampiri, andata in onda dal 1997 al 2003, ha ridefinito le regole del gioco mescolando orrore soprannaturale, umorismo tagliente e una scrittura dei personaggi che non aveva precedenti nella televisione dell'epoca. Finché morte non ci separi, uscito nel 2019, ha fatto qualcosa di simile nel cinema: ha preso il concetto di survival horror e l'ha iniettato con una dose massiccia di satira sociale, trasformando un gioco da tavolo in una metafora feroce sulla ricchezza e il privilegio.

Il fatto che Newton abbia voluto rendere omaggio a quella tradizione inserendo un dettaglio così specifico dimostra una consapevolezza rara. Non si tratta di un semplice strizzare l'occhio, ma di riconoscere una genealogia artistica. Faith in Finché morte non ci separi 2 e Buffy Summers condividono più di un outfit: condividono l'essere donne che vengono gettate in situazioni impossibili e che devono trovare la forza non solo di sopravvivere, ma di combattere attivamente contro forze che le vogliono distruggere.

Finché morte non ci separi 2 arriverà nelle sale il 20 marzo 2026, posizionandosi come uno dei film più attesi della primavera. La durata annunciata è di 108 minuti, un minutaggio che suggerisce un ritmo serrato senza concessioni a tempi morti. Il film è classificato come R-rated, il che garantisce che la violenza e il dark humor del primo capitolo non verranno annacquati per raggiungere un pubblico più ampio.

L'easter egg di Buffy, per quanto possa sembrare un dettaglio minore nella grande economia del film, rappresenta in realtà qualcosa di più significativo. È un ponte tra generazioni di intrattenimento horror, un riconoscimento del fatto che le storie che raccontiamo oggi hanno radici profonde in quelle che ci hanno formato. E soprattutto, è la dimostrazione che anche in un genere spesso accusato di essere ripetitivo, c'è spazio per la creatività, per i riferimenti intelligenti, per quel tipo di attenzione ai dettagli che trasforma un buon film in un'esperienza memorabile.