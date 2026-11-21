Pubblicazione: 21 novembre alle 17:09

Sorridenti davanti alle telecamere, glaciali nei corridoi. La relazione professionale tra Stefano De Martino e Fiorello sarebbe tutt'altro che idilliaca, almeno secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter "Vale tutto". Due volti amatissimi della televisione italiana, sempre pronti alla battuta e al sorriso contagioso, nasconderebbero in realtà un'antipatia reciproca che si manifesta attraverso stoccate mascherate da goliardia e dichiarazioni al vetriolo camuffate da autoironia. La giornalista non usa mezzi termini: i due conduttori "si stanno reciprocamente poco simpatici". Un'affermazione che suona stridente se pensiamo alle loro apparizioni pubbliche, sempre caratterizzate da leggerezza e simpatia. Ma dietro le quinte della Rai si starebbe consumando una vera e propria guerra fredda, fatta di frecciatine velate e paragoni scomodi.





Per comprendere le origini di questa tensione bisogna tornare indietro di circa un anno, quando qualcuno ebbe l'ardire di definire l'ex ballerino di Amici come il "nuovo Fiorello".: "Ma poverino, perché denigrarlo? Ma perché? Casomai De Martino è il nuovo San Gennaro". Fiorello aggiunse che simili raffronti andrebbero evitati perché spesso danneggiano l'artista più giovane. Secondo l'analisi di Lucarelli, però, in quelle parole si celava molto più del semplice sarcasmo.: sottintende l'esistenza di un'aura miracolosa costruita artificialmente attorno a De Martino per sponsorizzare gli ascolti dei suoi programmi. Un'accusa sottile ma velenosa, che mette in discussione il reale talento del conduttore campano e suggerisce l'esistenza di operazioni di marketing orchestrate dall'alto.La questione degli ascolti è diventata terreno di scontro privilegiato.: "Abbiamo fatto il 26 percento, quasi 5 milioni di spettatori. Una volta queste cose non le guardavo, ma adesso sono cambiato. De Martino ha fatto il 26 percento? No. Scotti? Angela? Meglio di noi solo il Papa che ha fatto il 28 percento all'Angelus". La battuta finale sul Papa non è riuscita a mascherare completamente il senso dell'affermazione:. Un'ossessione per il confronto diretto che tradisce qualcosa di più profondo di una semplice competizione professionale.

La tensione è cresciuta ulteriormente nelle settimane successive, quando Fiorello ha fatto alcuni spoiler su Sanremo 2027, evento che vedrà De Martino alla conduzione, con una stoccata diretta sulla scaletta: "De Martino, guarda che hai dei buchi lì. È veramente un colapasta". Stefano ha risposto mantenendo il sorriso: "Fiorello è il nostro addetto stampa ed è scugnizzo come me. Se facessi un programma come il suo farei la stessa cosa. Tra mascalzoni ci si capisce". Parole che potrebbero sembrare distensive, ma che secondo Lucarelli nascondono un messaggio preciso: oggi alla guida del Festival c'è lui, anche senza lo showman siciliano. Un modo per rivendicare la propria autonomia e per sottolineare che l'era Fiorello a Sanremo appartiene ormai al passato.





Il retroscena più intrigante riguarda però i canali attraverso cui questa rivalità si manifesterebbe al di fuori dei riflettori., con cui manterrebbero ottimi rapporti personali. Un dettaglio che aggiunge una dimensione politica a quella che potrebbe sembrare una semplice incompatibilità caratteriale tra colleghi.. Due delle punte di diamante dell'emittente pubblica, entrambi reduci da successi televisivi importanti, sembrano giocare una partita parallela fatta di rivendicazioni di primato e tentativi di delegittimazione reciproca.