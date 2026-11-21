Fiorello contro De Martino: il retroscena sulle stoccate mascherate da battute nei corridoi Rai
Fiorello e De Martino: rivalità nascosta in Rai. Frecciatine sugli ascolti, stoccate su Sanremo e lamentele ai Meloni. Lucarelli svela la guerra fredda tra i conduttori.
Sorridenti davanti alle telecamere, glaciali nei corridoi. La relazione professionale tra Stefano De Martino e Fiorello sarebbe tutt'altro che idilliaca, almeno secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter "Vale tutto". Due volti amatissimi della televisione italiana, sempre pronti alla battuta e al sorriso contagioso, nasconderebbero in realtà un'antipatia reciproca che si manifesta attraverso stoccate mascherate da goliardia e dichiarazioni al vetriolo camuffate da autoironia. La giornalista non usa mezzi termini: i due conduttori "si stanno reciprocamente poco simpatici". Un'affermazione che suona stridente se pensiamo alle loro apparizioni pubbliche, sempre caratterizzate da leggerezza e simpatia. Ma dietro le quinte della Rai si starebbe consumando una vera e propria guerra fredda, fatta di frecciatine velate e paragoni scomodi.
La questione degli ascolti è diventata terreno di scontro privilegiato. Lo scorso 19 ottobre Fiorello è tornato sul tema, sottolineando con orgoglio i risultati di uno speciale mandato in onda dopo il Tg1: "Abbiamo fatto il 26 percento, quasi 5 milioni di spettatori. Una volta queste cose non le guardavo, ma adesso sono cambiato. De Martino ha fatto il 26 percento? No. Scotti? Angela? Meglio di noi solo il Papa che ha fatto il 28 percento all'Angelus". La battuta finale sul Papa non è riuscita a mascherare completamente il senso dell'affermazione: Fiorello ha colto la prima occasione per rimarcare pubblicamente di aver superato il conduttore di Affari Tuoi. Un'ossessione per il confronto diretto che tradisce qualcosa di più profondo di una semplice competizione professionale.
La tensione è cresciuta ulteriormente nelle settimane successive, quando Fiorello ha fatto alcuni spoiler su Sanremo 2027, evento che vedrà De Martino alla conduzione, con una stoccata diretta sulla scaletta: "De Martino, guarda che hai dei buchi lì. È veramente un colapasta". Stefano ha risposto mantenendo il sorriso: "Fiorello è il nostro addetto stampa ed è scugnizzo come me. Se facessi un programma come il suo farei la stessa cosa. Tra mascalzoni ci si capisce". Parole che potrebbero sembrare distensive, ma che secondo Lucarelli nascondono un messaggio preciso: oggi alla guida del Festival c'è lui, anche senza lo showman siciliano. Un modo per rivendicare la propria autonomia e per sottolineare che l'era Fiorello a Sanremo appartiene ormai al passato.