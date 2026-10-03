Fiorello torna su Rai1: svelata la data ufficiale dell'atteso ritorno in prima serata

Pubblicazione: 03 ottobre alle 12:33

Il mondo della televisione italiana si prepara a riaccogliere uno dei suoi protagonisti più amati e imprevedibili. Rosario Fiorello ha ufficialmente sciolto la riserva sul suo prossimo, attesissimo impegno televisivo, annunciando il suo grande ritorno sulla rete ammiraglia Rai. Un evento nell'evento, considerando che lo showman siciliano mancava dal palinsesto principale di Rai1 dal lontano 2011, anno in cui concluse lo straordinario successo del varietà Il più grande spettacolo dopo il weekend.

L'annuncio è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'artista, scatenando immediatamente l'entusiasmo dei fan e l'attenzione dei media televisivi. Con un video ironico e carico di attesa, Fiorello ha condiviso la notizia con i suoi follower gridando l'ormai virale: “Abbiamo una data!”. Segnate la data sul calendario: l'appuntamento con il ritorno di Fiorello su Rai1 è fissato per, in fascia di prima serata.

Una collocazione strategica e di primissimo piano per la rete, che punta fortemente sulla verve, sull'imprevedibilità e sulla travolgente ironia dello showman per accendere il prime time domenicale. Sebbene i dettagli sui contenuti del programma siano ancora avvolti nel massimo riserbo – cifra stilistica tipica delle produzioni targate Fiorello –, le aspettative sono altissime. Il pubblico si interroga sulla formula che sceglierà per questo rientro a viale Mazzini: sarà un one-man show in piena regola, un esperimento di satira e costume o un varietà innovativo capace di fondere televisione tradizionale e linguaggi digitali?

Il legame tra Fiorello e la prima serata di Rai1 evoca ricordi indelebili nella storia recente della televisione italiana. Era il 2011 quando lo showman incantò milioni di telespettatori con uno spettacolo entrato di diritto negli annali del piccolo schermo. Da allora, tra successi radiofonici, incursioni irriverenti e il trionfo sanremese al fianco di Amadeus, il pubblico ha sempre invocato un suo ritorno stabile in grande stile sulla tv generalista.