Flavia Vento rompe il silenzio sui 5 reality abbandonati: minacce, piaghe e una bugia sui cani
Flavia Vento rivela la vera ragione dei suoi 5 ritiri dai reality: non erano i cani al GF Vip, ma insonnia e problemi di salute. Tutti i retroscena.
Cinque reality show, cinque ritiri. Un record che nessun altro concorrente nella storia della televisione italiana può vantare, se così si può dire. Flavia Vento ha scritto una pagina particolare nel mondo dei reality, accumulando appena 36 giorni complessivi davanti alle telecamere in programmi che avrebbero dovuto durare settimane o mesi. Ma perché questa fuga seriale? La showgirl ha deciso di rompere il silenzio, rivelando dettagli inediti e ammettendo persino qualche bugia strategica raccontata nel corso degli anni. Ospite del podcast di Federico Fashion Style, Sotto il casco nessuna è Santa, Flavia ha ripercorso uno per uno i suoi abbandoni, svelando retroscena che vanno ben oltre le versioni ufficiali che il pubblico ha conosciuto. Dalle tensioni con gli altri concorrenti ai problemi di salute, passando per ammissioni che hanno sorpreso persino chi quei programmi li ha vissuti dall'interno.
La seconda esperienza honduregna, quella sotto la conduzione di Nicola Savino, ebbe invece una conclusione dettata da motivazioni completamente diverse. Niente dinamiche di gruppo stavolta, ma un nemico ben più piccolo e insidioso: le zanzare. Flavia ha raccontato di essere stata letteralmente devastata dalle punture, tanto da tornare in Italia con piaghe sulla pelle che resero impossibile proseguire l'avventura. Sette giorni che si conclusero per ragioni mediche più che psicologiche. Ma è sul Grande Fratello Vip che la rivelazione più sorprendente prende forma. Nel 2020, Flavia abbandonò la Casa più spiata d'Italia dopo appena 24 ore, dichiarando pubblicamente di non riuscire a stare lontana dai suoi cani. Una motivazione che commosse alcuni e fece sorridere altri, ma che oggi la diretta interessata ammette essere stata una versione addomesticata della realtà.
La vera ragione? L'insonnia. Flavia ha spiegato di aver trascorso due notti consecutive senza chiudere occhio, tormentata da pensieri che le impedivano di riposare. Per lei, che sostiene di aver bisogno di almeno dieci ore di sonno per staccare mentalmente e recuperare energie, quella terza notte insonne rappresentò il punto di non ritorno. Quando fu chiamata in confessionale, prese la sua valigia e se ne andò. I cani c'entravano poco o nulla. La confessione ha un sapore particolare perché arriva anni dopo i fatti, quando ormai quella versione era entrata nell'immaginario collettivo come l'ennesima stranezza di Flavia Vento. Eppure, dietro quella scelta c'era una difficoltà concreta, un disagio fisico e mentale che evidentemente non era stato ritenuto abbastanza "televisivo" da raccontare in diretta.
Le sue dichiarazioni recenti gettano però una luce diversa su questa vicenda. Certo, cinque ritiri su cinque partecipazioni rappresentano una costante difficile da ignorare, ma le motivazioni raccontate spaziano dal disagio psicologico alle difficoltà relazionali, dai problemi fisici alle emergenze sanitarie. Un insieme di fattori che suggeriscono forse una scarsa compatibilità caratteriale con il format stesso dei reality, più che una strategia premeditata. Resta da chiedersi se la televisione italiana rivedrà mai Flavia Vento in un reality show. La risposta, stando ai precedenti, sembrerebbe scontata. Ma nel mondo dello spettacolo nulla è mai definitivo, e la sesta volta potrebbe essere quella buona. O forse no.