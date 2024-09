Florence Pugh si è presa una pausa estiva dalla recitazione: “Mi sono persa una parte della mia vita”

Pubblicazione: 19 settembre alle 12:00

In una nuova intervista per British Vogue, Florence Pugh, in piena promozione per l’atteso We Live in Time, si è sfogata dando voce ai pensieri di ogni millennial riguardo l’equilibrio tra il lavoro e la vita privata.

Per la prima volta nel corso della mia carriera mi sono voluta prendere una pausa estiva. Sono una stacanovista e dò sempre il massimo, ma mi sono resa conto di essere esausta. Mi sono svegliata lo scorso anno un giorno e mi sono resa conto di essermi persa una parte della mia vita troppo a lungo. Certo, voglio avere una carriera il più longeva possibile, ma questo non succederà se lavoro fino allo sfinimento ed esaurimento fisico e mentale.

L’attrice, infatti, non si prende una pausa dalla recitazione da anni e si è resa conto di non avere avuto un momento di pausa dal lavoro da quando ha iniziato a girare Oppenheimer , al quale sono seguiti, a ruota, progetti del calibro di Dune , i Thunderbolts e, appunto, il sopracitato

Fonte / British Vogue

Vedremo presto Florence Pugh, insieme a, nel dramma, film di) presentato in questi giorni al Toronto International Film Festival. Il film sarà distribuito in Italia da Lucky Red.