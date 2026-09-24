FolleMente 2 si farà e torneranno proprio tutti: svelata anche la data di uscita del sequel di Paolo Genovese
FolleMente 2 riporterà al cinema Edoardo Leo, Pilar Fogliati e tutto il cast del primo film: ecco quando uscirà il sequel di Paolo Genovese.
Il successo di FolleMente non resterà un caso isolato e, dopo aver conquistato il pubblico nel 2025, la commedia diretta da Paolo Genovese tornerà al cinema con un secondo capitolo. Ma questa volta il regista sembra intenzionato a non cambiare una delle formule che hanno reso il primo film così riconoscibile: con Follemente 2 la squadra tornerà al completo.
Proprio questo continuo confronto tra ciò che i due personaggi mostravano all'esterno e quello che accadeva nelle loro teste era diventato il vero motore comico e sentimentale di FolleMente. La scelta di realizzare un seguito non era però così scontata. Genovese aveva già dimostrato di non voler trasformare automaticamente ogni successo in un franchise: basti pensare a Perfetti sconosciuti, diventato uno dei film italiani più rifatti all'estero ma mai proseguito con un secondo capitolo. Questa volta, però, il regista ritiene che la storia di Piero e Lara abbia ancora qualcosa da raccontare.
Ed è proprio qui che FolleMente 2 diventa interessante. Il primo film raccontava praticamente un solo appuntamento: la cena tra Piero e Lara diventava il pretesto per entrare continuamente nelle loro menti e assistere alle battaglie interiori che precedevano anche le decisioni apparentemente più semplici. Il finale, però, lasciava inevitabilmente spazio a ciò che sarebbe potuto accadere dopo. Genovese non ha ancora svelato quale sarà la storia del sequel e quindi è meglio non dare per scontato che riprenderà esattamente da quel momento.
Dietro FolleMente 2 ritroveremo inoltre la stessa squadra produttiva, con Lotus Production e Leone Film Group, mentre la distribuzione sarà ancora affidata a 01 Distribution. E c'è già una data da segnare sul calendario: FolleMente 2 arriverà nei cinema italiani il 25 febbraio 2027, praticamente nello stesso periodo dell'anno in cui il pubblico aveva scoperto Piero, Lara e tutte le personalità che affollavano le loro menti. Resta invece ancora sotto chiave la trama. Ma una cosa ormai è certa: dopo averci mostrato con il primo film tutto quello che può accadere nella testa di due persone durante un primo appuntamento, Paolo Genovese ha deciso che nella mente di Piero e Lara c'è ancora parecchio caos da esplorare.