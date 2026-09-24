FolleMente 2 si farà e torneranno proprio tutti: svelata anche la data di uscita del sequel di Paolo Genovese

Pubblicazione: 24 settembre alle 10:00

Il successo di FolleMente non resterà un caso isolato e, dopo aver conquistato il pubblico nel 2025, la commedia diretta da Paolo Genovese tornerà al cinema con un secondo capitolo. Ma questa volta il regista sembra intenzionato a non cambiare una delle formule che hanno reso il primo film così riconoscibile: con Follemente 2 la squadra tornerà al completo.

Il sequel, annunciato in occasione dia Riccione durante la presentazione del listino di 01 Distribution, riporterà quindi sullo schermonei panni di Piero e Lara. Ma insieme a loro torneranno anche le voci – e soprattutto i volti – che nel primo film davano forma ai pensieri, alle paure e agli impulsi dei due protagonisti. Spazio dunque ancora ache rappresentavano le diverse anime di Piero, mentre dalla parte di Lara ritroveremo

Proprio questo continuo confronto tra ciò che i due personaggi mostravano all'esterno e quello che accadeva nelle loro teste era diventato il vero motore comico e sentimentale di FolleMente. La scelta di realizzare un seguito non era però così scontata. Genovese aveva già dimostrato di non voler trasformare automaticamente ogni successo in un franchise: basti pensare a Perfetti sconosciuti, diventato uno dei film italiani più rifatti all'estero ma mai proseguito con un secondo capitolo. Questa volta, però, il regista ritiene che la storia di Piero e Lara abbia ancora qualcosa da raccontare.

FolleMente, fonte: Lotus Production

Ed è proprio qui che FolleMente 2 diventa interessante. Il primo film raccontava praticamente un solo appuntamento: la cena tra Piero e Lara diventava il pretesto per entrare continuamente nelle loro menti e assistere alle battaglie interiori che precedevano anche le decisioni apparentemente più semplici. Il finale, però, lasciava inevitabilmente spazio a ciò che sarebbe potuto accadere dopo. Genovese non ha ancora svelato quale sarà la storia del sequel e quindi è meglio non dare per scontato che riprenderà esattamente da quel momento.

FolleMente, fonte: Lotus Production

Ciò che è stato confermato è invece il desiderio di, senza limitarsi a ripetere quanto aveva già funzionato nel primo capitolo. Qualche indizio era arrivato anche da, che durante l'estate aveva parlato del ritorno sul set anticipando che. Una promessa che lascia immaginare come Genovese possa spingersi ancora più a fondo nel caos che accompagna i pensieri dei suoi protagonisti.

Dietro FolleMente 2 ritroveremo inoltre la stessa squadra produttiva, con Lotus Production e Leone Film Group, mentre la distribuzione sarà ancora affidata a 01 Distribution. E c'è già una data da segnare sul calendario: FolleMente 2 arriverà nei cinema italiani il 25 febbraio 2027, praticamente nello stesso periodo dell'anno in cui il pubblico aveva scoperto Piero, Lara e tutte le personalità che affollavano le loro menti. Resta invece ancora sotto chiave la trama. Ma una cosa ormai è certa: dopo averci mostrato con il primo film tutto quello che può accadere nella testa di due persone durante un primo appuntamento, Paolo Genovese ha deciso che nella mente di Piero e Lara c'è ancora parecchio caos da esplorare.