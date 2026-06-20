Forbidden Fruit anticipazioni 21-27 giugno 2026: divorzio shock, vendette e nuovi intrighi a Canale 5

Pubblicazione: 20 giugno alle 12:30

Il labirinto di inganni, segreti e intrighi si fa sempre più stretto e implacabile nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal 21 al 27 giugno 2026. La fortunata serie turca entra in una fase critica dove i nodi sentimentali e le macchinazioni societarie arrivano a un drammatico punto di rottura, lasciando il pubblico con il fiato sospeso di fronte al crollo di uno dei matrimoni più iconici della saga. Nei prossimi episodi gli equilibri tra i protagonisti verranno nuovamente stravolti da tradimenti e strategie senza scrupoli, che rischiano di cambiare per sempre il destino di alcune delle coppie più amate della serie.

Gli spoiler rivelano che Sahika è sempre più determinata a raggiungere i suoi obiettivi. La donna mette in atto un piano studiato nei minimi dettagli per separare Ender e Kaya, sfruttando bugie e manipolazioniche finiscono per alimentare dubbi e incomprensioni tra i due.entrambi si convincono di essere stati traditi e il loro rapporto precipita rapidamente verso una conclusione che appare inevitabile. La separazione tra Ender e Kaya rappresenta uno degli eventi più importanti della settimana. Dopo una serie di equivoci accuratamente orchestrati, i due arrivano infatti alla decisione di divorziare.

Un momento destinato a lasciare il segno non solo nelle loro vite, ma anche in quelle delle persone che gravitano attorno alla famiglia. Nel frattempo Yildiz cerca disperatamente di riportare la serenità tra gli ex coniugi, convinta che dietro la rottura si nasconda qualcosa di poco chiaro. Tuttavia i suoi tentativi di mediazione non producono gli effetti sperati. Al contrario, alcune sue iniziative rischiano di compromettere ulteriormente i rapporti con Ender, che si sente tradita e delusa da quella che considera un'amica fidata.

Forbidden Fruit- Ender e Kaya divoriziano-foto Mediasetinfinity

Sahika continua a pianificare incontri e iniziative che, dietro un'apparente normalità, nascondono precisi obiettivi. Dopo il divorzio tra Ender e Kaya, la donna organizza un evento che fa esplodere la rabbia di Ender, sempre più convinta che la cognata abbia contribuito alla fine del suo matrimonio. Da quel momento il conflitto tra le due si intensifica, dando vita a un nuovo scontro che promette di tenere banco nelle prossime puntate della soap. Parallelamente, altre storyline contribuiscono a rendere la settimana particolarmente movimentata.

Yigit vive con sofferenza la separazione dei genitori e prende decisioni che incidono sul suo futuro sentimentale. Anche Lila si trova a fare i conti con inattese difficoltà,protagonisti di un rapporto sempre più complicato. Sul fronte sentimentale e familiare, non mancano inoltre sospetti e strategie che coinvolgono Halit e Yildiz. Sahika continua a lavorare nell'ombra per minare la fiducia tra i personaggi, alimentando rivalità e conflitti che promettono di esplodere nei prossimi episodi.

Grazie anche ai tanti colpi di scena, Forbidden Fruit si conferma il titolo di punta del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. La capacità della sceneggiatura di mescolare il genere drama aziendale alle dinamiche del genere soap più puro garantisce una fidelizzazione altissima. Il pubblico, ormai sintonizzato quotidianamente su Canale 5, si appresta a vivere una settimana di fuoco in cui gli equilibri di potere e d'amore verranno completamente azzerati.