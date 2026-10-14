Francesco Facchinetti parla dei club per scambisti a La Volta Buona, poi la stoccata: “Troppo informato”

Pubblicazione: 14 ottobre alle 18:01

Francesco Facchinetti voleva semplicemente commentare una notizia curiosa, ma nel giro di pochi minuti si è ritrovato al centro di un siparietto che ha fatto ridere l'intero studio di La Volta Buona. Durante la puntata del 14 ottobre del programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, l'ex DJ Francesco ha infatti iniziato a spiegare come funzionerebbero i club per scambisti, soffermandosi persino sulle differenze tra gli ingressi riservati alle coppie e quelli per i single. Una conoscenza dell'argomento che non è passata inosservata agli altri ospiti, pronti a punzecchiarlo davanti alle telecamere.

Tutto è cominciato da una vicenda di cronaca che, poiché a, nel Padovano, l'apertura dia pochi passi dalla chiesa di San Giorgio ha suscitato curiosità e polemiche. Il locale, chiamato, si trova infatti a una distanza particolarmente ridotta dall'edificio religioso, tanto che il suo titolare avrebbe persino invitato il parroco a benedire la struttura.

Un argomento insolito per il pomeriggio di Rai 1, sul quale Facchinetti ha deciso di intervenire senza troppi giri di parole. Pur precisando di essere sposato, il produttore e conduttore ha spiegato di non avere nulla in contrario all'esistenza di locali del genere. “Io sono sposato, ma non per questo non mi piacciono i locali di scambisti né perché per forza ci devo andare. Mi piace l'idea che ci siano”, ha dichiarato, attirando immediatamente l'attenzione di Caterina Balivo.

La conduttrice ha colto l'occasione per rivolgergli una domanda decisamente provocatoria: “Con chi scambi?”. Facchinetti ha quindi chiarito di non frequentare questi ambienti, aggiungendo però che, se non fosse sposato, prenderebbe in considerazione l'idea di andarci. È stato proprio a quel punto che la conversazione ha preso una piega inaspettata, con Balivo che si è domandata se fosse possibile accedere a questi club anche senza essere accompagnati da un partner e Facchinetti ha risposto con una sicurezza che ha immediatamente incuriosito gli altri presenti. Nel tentativo di chiarire il funzionamento dei locali, Facchinetti ha spiegato che, almeno secondo quanto gli risultava, gli ingressi per le persone sole sarebbero a pagamento, mentre quelli per le coppie potrebbero essere gratuiti.

, ma di informazioni che lo stesso ospite ha presentato come indicative. “Certo. Mi sembra che le persone da sole pagano da sole, perché le coppie, mi sembra entrano gratis”,. Una risposta che ha immediatamente scatenato la reazione di Simone Di Pasquale, divertito soprattutto dal ripetuto tentativo di Facchinetti di prendere le distanze dalle proprie conoscenze attraverso l'espressione “mi sembra”. Ilma a pronunciare la battuta più pungente è stata Paola Quattrini, che ha osservato: “Mi sembra troppo informato”.

Una frase che ha provocato le risate degli ospiti, compresa Catena Fiorello, e della stessa Caterina Balivo. Facchinetti, partito con l'intenzione di spiegare un fenomeno di costume, si è così ritrovato a dover fare i conti con le ironie dei colleghi, che hanno scherzato sulla sua apparente familiarità con l'argomento. Quindi nessuna ammissione personale, ma soltanto un botta e risposta scherzoso che ha trasformato una discussione su una vicenda di cronaca in uno dei momenti più curiosi della puntata. E alla fine, più che le regole dei club per scambisti, a conquistare la scena è stata proprio la reazione degli ospiti davanti alle spiegazioni di Francesco Facchinetti.